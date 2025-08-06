Травми, отримані захисниками у полоні РФ, планують прирівняти до бойових, - Шмигаль

Травми, які військовослужбовці отримали у російському полоні, планують прирівняти до тих, що було отримано на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Так, Кабінет Міністрів на своєму засіданні ухвалив постанову, що передбачає:

ще більш чіткі вимоги до медогляду колишніх полонених. Завдання – визначити стан здоров’я людини для максимально ефективного лікування;

комплекс лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів, щоб повернути людину до повноцінного життя;

розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ;

посилення соціально-адміністративної складової відновлення. Людям обов’язково допомагатимуть в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в тих закладах, де вони лікуються.

Також, зауважив Шмигаль, на рівні Міноборони готують відповідні зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою.

"Забезпечимо усім, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід. Цінуємо кожну людину, бережемо її життя та здоров’я", - підсумував він.

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