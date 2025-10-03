РУС
Украинская DELTA стала основной системой управления для объединенной команды на учениях НАТО

Украинская боевая система DELTA

Украинская боевая система DELTA стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с ее помощью было скоординировано более 100 беспилотных платформ - морских, подводных, наземных и воздушных.

Украина второй раз подряд присоединилась к учениям НАТО REPMUS 2025 - крупнейшему международному мероприятию по отработке применения беспилотных систем в морских операциях. Во время учений украинские военнослужащие поделились боевым опытом с партнерами.

"DELTA подтвердила совместимость с новейшими стандартами Альянса. А также, что украинские технологии не только соответствуют стандартам НАТО, но и формируют новые подходы к ведению войны. Это - доказательство нашей способности быстро адаптироваться к любым боевым действиям на море, суше или в воздухе", - добавил Шмыгаль.

то що, Україна таки бере НАТО в ЗСУ?

і керує !

.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:27 Ответить
колись Русь запросила Варягів
тепер Варяги запрошують Русь

тисячолітнє бойове братерство !

.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:30 Ответить
 
 