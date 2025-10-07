Шмыгаль представил украинские ракеты и дроны представителям НАТО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал возможности украинского производства оружия премьер-министру Литвы Инге Ругиненэ, представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.

"Продемонстрировали готовые решения, которые поражают врага на фронте и в тылу. Наши производители представили собственные изделия, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine", - отметил он.





По словам главы Минобороны, дроны, боеприпасы, ракеты, роботы, артиллерия и бронированные машины - это то, что мы производим сейчас, и то, что готовы производить совместно с партнерами.

"Мы призываем государства-партнеров инвестировать в развитие арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины - оружие свободного мира", - добавил Шмыгаль.

Так, во время презентации изделий украинского ОПК западным партнерам, министр обороны Украины продемонстрировал им ПКР "Нептун-Д", ракету-дрон "Ад" и морской дрон "Magura V7", снаряженный ракетами "воздух-воздух" Р-73.

