Шмыгаль представил украинские ракеты и дроны представителям НАТО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал возможности украинского производства оружия премьер-министру Литвы Инге Ругиненэ, представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Продемонстрировали готовые решения, которые поражают врага на фронте и в тылу. Наши производители представили собственные изделия, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine", - отметил он.

Ракета Долгий Нептун и ракета-дрон: Шмыгаль показал фото
По словам главы Минобороны, дроны, боеприпасы, ракеты, роботы, артиллерия и бронированные машины - это то, что мы производим сейчас, и то, что готовы производить совместно с партнерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и премьер Нидерландов Схооф посетили украинское предприятие по производству дронов-камикадзе. ФОТО

"Мы призываем государства-партнеров инвестировать в развитие арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины - оружие свободного мира", - добавил Шмыгаль.

Так, во время презентации изделий украинского ОПК западным партнерам, министр обороны Украины продемонстрировал им ПКР "Нептун-Д", ракету-дрон "Ад" и морской дрон "Magura V7", снаряженный ракетами "воздух-воздух" Р-73.

Читайте также: Украинская DELTA стала основной системой управления для объединенной команды на учениях НАТО

Ракета Долгий Нептун и ракета-дрон: Шмыгаль показал фото

Топ комментарии
+17
- А ви ракетами стріляєте?
- Ні, тільки показуємо!
- Красівоє!
07.10.2025 15:37 Ответить
+7
Піар - наше фсьо...
П.С.
Наприклад, в автопромі - спочатку проєктують, випробують, а потім - презентують і виробляють.
Наша влада все робить навпаки, спочатку презентує, потім випробує, а до виробництва черга так і не доходе...
07.10.2025 15:42 Ответить
+6
Десь поділись Паляниця, Рута і Трембіта. Вистріляли всі, певно.
07.10.2025 15:44 Ответить
Ага, всі три.
07.10.2025 15:46 Ответить
а был лі мальчікъ ?
07.10.2025 15:57 Ответить
Паляниця одна точно була. Її декілька разів на різноманітних виставках демонстрували. Вона один раз навіть літала.
07.10.2025 15:59 Ответить
Все розказав і показав - звідки він знає шо в тій кучі людей немає крота
07.10.2025 15:40 Ответить
Це власне на крота і розраховано! 😁 Щоб боявся! Якщо ракети є - ними стріляють, а не показують. От у кацапів є царь-пушка, яка не стріляє, царь-колокол, який не дзвонить... Щате можна не лише дивитись, а й фоткатися з тими експонатами.
07.10.2025 15:49 Ответить
Не так багато в нас цехів і КБ - шоб ми такі заманухи показували
07.10.2025 15:55 Ответить
це демонстраційний показ муляжів
реальні бойові засоби ніхто виставляти не буде - виробники з головою дружать
07.10.2025 15:59 Ответить
Виробники дружать - я за владоможців
07.10.2025 16:02 Ответить
а хто надасть блазням реальний бойовий засіб?
муляж - так
07.10.2025 16:03 Ответить
Тривожно якось за ці показухи- саме то шо не потребує ніяких доказів - це удар по рашці
07.10.2025 16:08 Ответить
цирково-естрадні блазні інакше не вміють
07.10.2025 16:09 Ответить
Виглядає так наче шмиголь сам власноруч точив клепав ті деталі в цеху..із за цих піарних дебілів і прильоти постійно
07.10.2025 15:41 Ответить
Піар - наше фсьо...
П.С.
Наприклад, в автопромі - спочатку проєктують, випробують, а потім - презентують і виробляють.
Наша влада все робить навпаки, спочатку презентує, потім випробує, а до виробництва черга так і не доходе...
07.10.2025 15:42 Ответить
в автопромі нема золотих унітазів
07.10.2025 15:46 Ответить
нєнє!
взагалі не так.
презентує бидлу.
розказує бидлу, що от от ось ось.
але, все бабло мінчдічу в унітаз.

а, микола, викрадений тцк, мерзне голодує та хворіє в окопі з автоматом та саперною лопатою.
07.10.2025 15:46 Ответить
Не перегибай! Умовний "Микола" спочатку голосував за яника, потім за зелю, потім петляв від ТЦК, а коли відправили служити - начав розганяти зраду!
У мене двоє на фронті (один з 25.02.2022 р.) - взуті, вдіті, накормлені, зброя є, да - важко, а то що в окопі немає опалення, то і є війна...
07.10.2025 16:09 Ответить
Шмигаль показує НАТО Довгого Нептуна в Full HD.
07.10.2025 15:42 Ответить
нє!
ну, он же, на фтото є.
на 3d принтері надруковано!
07.10.2025 15:47 Ответить
Ти кацапам їх демонструй, лантух!
07.10.2025 15:44 Ответить
Цікаво, скільки треба хвилин щоб визначити локацію, куди поїхала вся ця здоровенна делегація чиновників, їх помічників, водіїв і купи автомобілів.
07.10.2025 15:48 Ответить
 
 