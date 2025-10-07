Шмыгаль представил украинские ракеты и дроны представителям НАТО. ФОТОРЕПОРТАЖ
Индустрия дронов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал возможности украинского производства оружия премьер-министру Литвы Инге Ругиненэ, представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Продемонстрировали готовые решения, которые поражают врага на фронте и в тылу. Наши производители представили собственные изделия, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine", - отметил он.
По словам главы Минобороны, дроны, боеприпасы, ракеты, роботы, артиллерия и бронированные машины - это то, что мы производим сейчас, и то, что готовы производить совместно с партнерами.
"Мы призываем государства-партнеров инвестировать в развитие арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины - оружие свободного мира", - добавил Шмыгаль.
Так, во время презентации изделий украинского ОПК западным партнерам, министр обороны Украины продемонстрировал им ПКР "Нептун-Д", ракету-дрон "Ад" и морской дрон "Magura V7", снаряженный ракетами "воздух-воздух" Р-73.
- Ні, тільки показуємо!
- Красівоє!
реальні бойові засоби ніхто виставляти не буде - виробники з головою дружать
муляж - так
П.С.
Наприклад, в автопромі - спочатку проєктують, випробують, а потім - презентують і виробляють.
Наша влада все робить навпаки, спочатку презентує, потім випробує, а до виробництва черга так і не доходе...
взагалі не так.
презентує бидлу.
розказує бидлу, що от от ось ось.
але, все бабло мінчдічу в унітаз.
а, микола, викрадений тцк, мерзне голодує та хворіє в окопі з автоматом та саперною лопатою.
У мене двоє на фронті (один з 25.02.2022 р.) - взуті, вдіті, накормлені, зброя є, да - важко, а то що в окопі немає опалення, то і є війна...
ну, он же, на фтото є.
на 3d принтері надруковано!