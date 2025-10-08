Германия разрешит полиции сбивать дроны-нарушители: правительство страны приняло закон

Германия предоставит полиции полномочия сбивать дроны-нарушители, подобные тем, что вызвали перебои в работе аэропортов по всей Европе и которые некоторые европейские лидеры связывают с гибридной войной, которую ведет Россия.

Теперь документ должен рассмотреть парламент Германии. Новый закон позволяет полиции сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны, в частности сбивать БпЛА в случаях "острой угрозы" или "серьезного ущерба".

Кроме огнестрельного оружия, дроны можно будет обезвреживать лазерами или средствами радиоэлектронной борьбы.

Германская полиция будет отвечать за дроны, которые летают на низкой высоте (примерно на уровне деревьев), а остальные БпЛА будет обезвреживать армия.

Новый закон был принят после того, как в прошлую пятницу в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, был изменен маршрут или отменены десятки рейсов, в результате чего более 10 000 пассажиров остались без транспорта после того, как были замечены несанкционированные дроны.

Мерц заявил, что, по его мнению, за многими дронами, которые пролетали над Германией на прошлой неделе, стояла Россия, но ни один из них не был оснащен взрывчаткой и все они выполняли разведывательные полеты.

Дроны над Германией

Напомним, что из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

