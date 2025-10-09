Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

В среду, вечером 8 октября, неизвестный беспилотник вошел в зону безопасности стратегически важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германии).

Подозрительный БпЛА зафиксировали в бесполетной зоне вокруг базы в Гайленкирхене после 19:00 в среду.

Согласно внутренней служебной записке, дрон пролетел около минуты на небольшой высоте над взлетной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии. Военная полиция немедленно сообщила об этом инциденте в полицию.

На базе, с которой взлетают разведывательные самолеты НАТО Awacs, была немедленно объявлена тревога.

Военная и гражданская полиция Германии выехали на место и обыскали территорию вокруг авиабазы, но они не нашли ни дрон, ни информацию о его операторе.

Несмотря на это, полиции было приказано "усилить меры безопасности".

Представитель авиабазы в Гайленкирхене в четверг подтвердил, что после обнаружения беспилотника территорию вокруг объекта немедленно обыскали, но ничего не нашли.

База НАТО в Гайленкирхене играет важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга Альянса.

Из-за своей важности база является одним из военных объектов, которые особенно пристально охраняются Бундесвером.

