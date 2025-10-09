Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии
В среду, вечером 8 октября, неизвестный беспилотник вошел в зону безопасности стратегически важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германии).
Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Подозрительный БпЛА зафиксировали в бесполетной зоне вокруг базы в Гайленкирхене после 19:00 в среду.
Согласно внутренней служебной записке, дрон пролетел около минуты на небольшой высоте над взлетной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии. Военная полиция немедленно сообщила об этом инциденте в полицию.
На базе, с которой взлетают разведывательные самолеты НАТО Awacs, была немедленно объявлена тревога.
Военная и гражданская полиция Германии выехали на место и обыскали территорию вокруг авиабазы, но они не нашли ни дрон, ни информацию о его операторе.
Несмотря на это, полиции было приказано "усилить меры безопасности".
Представитель авиабазы в Гайленкирхене в четверг подтвердил, что после обнаружения беспилотника территорию вокруг объекта немедленно обыскали, но ничего не нашли.
База НАТО в Гайленкирхене играет важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга Альянса.
Из-за своей важности база является одним из военных объектов, которые особенно пристально охраняются Бундесвером.
У низці країн НАТО тривають підготовчі заходи з організації позачергового розширеного засідання законодавців з питання обговорення законодавчого врегулювання правильного місця розташування коми в діючий інструкції сил ППО
Це ж не остання авіабаза НАТО.
Мабуть, НЛО?
Мабуть НЛО,
Ні сіло, ні впало,
По небу пливло"
(https://www.youtube.com/watch?v=amcO8wdcGsU Анатолій Матвійчук "НЛО". (автор А.Матвійчук)
https://www.youtube.com/watch?v=amcO8wdcGsU
Прекрасне в своїй безпорадності. НАТО...