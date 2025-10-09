РУС
Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

В Германии над авиабазой НАТО зафиксировали беспилотник

В среду, вечером 8 октября, неизвестный беспилотник вошел в зону безопасности стратегически важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германии).

Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Подозрительный БпЛА зафиксировали в бесполетной зоне вокруг базы в Гайленкирхене после 19:00 в среду.

Согласно внутренней служебной записке, дрон пролетел около минуты на небольшой высоте над взлетной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии. Военная полиция немедленно сообщила об этом инциденте в полицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия позволит полиции сбивать дроны-нарушители: правительство страны приняло закон

На базе, с которой взлетают разведывательные самолеты НАТО Awacs, была немедленно объявлена тревога.

Военная и гражданская полиция Германии выехали на место и обыскали территорию вокруг авиабазы, но они не нашли ни дрон, ни информацию о его операторе.

Несмотря на это, полиции было приказано "усилить меры безопасности".

Представитель авиабазы в Гайленкирхене в четверг подтвердил, что после обнаружения беспилотника территорию вокруг объекта немедленно обыскали, но ничего не нашли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство ЕС

База НАТО в Гайленкирхене играет важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга Альянса.

Из-за своей важности база является одним из военных объектов, которые особенно пристально охраняются Бундесвером.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

+7
Аяяй, а хто це зробив?!
09.10.2025 20:21 Ответить
+4
Мабуть, монгольський.
09.10.2025 20:34 Ответить
+3
Да літають як у себе дома. Якась просто ганьба.
09.10.2025 20:21 Ответить
Просто чудово!🤣
09.10.2025 20:20 Ответить
Аяяй, а хто це зробив?!
09.10.2025 20:21 Ответить
...А тау-кити,такие скоти ,наверно успели набраться! То явяться,то розтворятся! !!))
09.10.2025 21:23 Ответить
Да літають як у себе дома. Якась просто ганьба.
09.10.2025 20:21 Ответить
а можна не коментувати?
09.10.2025 20:22 Ответить
Це якийсь позор.
09.10.2025 20:25 Ответить
а згодом політять шахеди по цій базі
09.10.2025 20:27 Ответить
"Невідомі дрони збивати не можна пропустити"
У низці країн НАТО тривають підготовчі заходи з організації позачергового розширеного засідання законодавців з питання обговорення законодавчого врегулювання правильного місця розташування коми в діючий інструкції сил ППО
09.10.2025 20:28 Ответить
Пильнишої охорони навіть важко уявити !!))
09.10.2025 20:33 Ответить
Мабуть, монгольський.
09.10.2025 20:34 Ответить
Німці куколди
09.10.2025 20:34 Ответить
Розвідник дрон політав трошки , нічого страшного. 👀
Це ж не остання авіабаза НАТО.
09.10.2025 20:38 Ответить
Нуууу, ЗОВСІМ НЕВІДОМИЙ!!!
Мабуть, НЛО?
09.10.2025 20:38 Ответить
Так це ж стерхи ,,заблудівшієся" літають.
09.10.2025 20:42 Ответить
Гутен морген )
09.10.2025 20:57 Ответить
"Що це було,
Мабуть НЛО,
Ні сіло, ні впало,
По небу пливло"
(https://www.youtube.com/watch?v=amcO8wdcGsU Анатолій Матвійчук "НЛО". (автор А.Матвійчук)


https://www.youtube.com/watch?v=amcO8wdcGsU

09.10.2025 21:05 Ответить
Якщо не Альфа Центавра, то Тау-Кита !!))
09.10.2025 21:24 Ответить
В цих новинах прекрасно просто кожне речення.
Прекрасне в своїй безпорадності. НАТО...
09.10.2025 21:05 Ответить
 
 