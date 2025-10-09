РУС
Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство ЕС

В ЕС призвали сбивать российские самолеты и дроны-нарушители

Европейский парламент 9 октября принял резолюцию, в которой призвал страны-члены Европейского Союза сбивать российские воздушные цели, незаконно нарушающие их границы.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, передает Цензор.НЕТ.

Евродепутаты считают, что российские самолеты и дроны можно сбивать, если они нарушают воздушное пространство государств ЕС.

За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, 97 - против, 38 - воздержались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кубилюс - европейцам: Готовьтесь к капитуляции, если хотите мира на условиях Путина

"Европарламент... поддерживает любые инициативы, которые позволяют ЕС и его государствам-членам принимать скоординированные, единые и пропорциональные действия в ответ на все нарушения их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента приветствуют концепцию "стены дронов" ЕС и инициативу "Стража восточного фланга" (Eastern Flank Watch).

В Европарламенте отмечают, что диверсионные и гибридные действий России против ЕС можно квалифицировать как "государственное спонсорство терроризма", даже если эти действия не достигают порога вооруженного нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия позволит полиции сбивать дроны-нарушители: правительство страны приняло закон

Депутаты Европарламента также призывают Совет ЕС и Еврокомиссию "усилить эффективность и влияние санкций против России", а еще - распространить санкции на другие государства, которые способствуют действиям России, в частности на Беларусь, Иран и Северную Корею.

Кроме этого, Европарламент требует ввести санкции на китайские компании, которые поставляют в РФ товары двойного назначения и военные изделия, необходимые для производства дронов и ракет.

Также читайте: НАТО нуждается в четких процедурах для сбивания российских самолетов-нарушителей, "красные линии" не помогают, - глава МИД Латвии Браже

Не можна, бо путін нападе!
09.10.2025 15:07 Ответить
Не збивайте! Терпіть!! Може то вони "на Берлін" пролітають транзитом....
09.10.2025 15:09 Ответить
Горохострельным оружием, сбивать?
09.10.2025 15:10 Ответить
Який сміливий крок. І місяця не пройшло як НАТО вирішило що гарячу кочергу зі сраки все таки можна витягнути а не мовчки терпіти
09.10.2025 15:13 Ответить
Вместо того что бы сбивать все постороннее они призывают.
09.10.2025 15:20 Ответить
Тут ключове слово "закликав"!
Але чи то порушення, чи ні - будуть вирішувати місяцями...
09.10.2025 15:20 Ответить
вони по кожному дрону будуть збиратися та голосувати ?

І навіщо таке імпотентне ЄС і ще деяки хочуть туда вступити
09.10.2025 15:25 Ответить
 
 