Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство ЕС

Европейский парламент 9 октября принял резолюцию, в которой призвал страны-члены Европейского Союза сбивать российские воздушные цели, незаконно нарушающие их границы.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, передает Цензор.НЕТ.

Евродепутаты считают, что российские самолеты и дроны можно сбивать, если они нарушают воздушное пространство государств ЕС.

За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, 97 - против, 38 - воздержались.

"Европарламент... поддерживает любые инициативы, которые позволяют ЕС и его государствам-членам принимать скоординированные, единые и пропорциональные действия в ответ на все нарушения их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента приветствуют концепцию "стены дронов" ЕС и инициативу "Стража восточного фланга" (Eastern Flank Watch).

В Европарламенте отмечают, что диверсионные и гибридные действий России против ЕС можно квалифицировать как "государственное спонсорство терроризма", даже если эти действия не достигают порога вооруженного нападения.

Депутаты Европарламента также призывают Совет ЕС и Еврокомиссию "усилить эффективность и влияние санкций против России", а еще - распространить санкции на другие государства, которые способствуют действиям России, в частности на Беларусь, Иран и Северную Корею.

Кроме этого, Европарламент требует ввести санкции на китайские компании, которые поставляют в РФ товары двойного назначения и военные изделия, необходимые для производства дронов и ракет.

