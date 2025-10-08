РУС
Кубилюс - европейцам: Готовьтесь к капитуляции, если хотите мира на условиях Путина

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил, что Европа должна наращивать оборонительные усилия, ведь любое согласие на "мир по российским условиям" будет означать фактическую капитуляцию.

Об этом он заявил на дебатах в Европейском парламенте в Страсбурге, информирует Цензор.НЕТ.

"Вспомним древнеримскую пословицу: хочешь мира - готовься к войне. Или перефразируя: готовьтесь к капитуляции, если хотите мира в стиле Путина", - сказал Кубилюс.

Он напомнил, что многие евродепутаты соглашаются, что Европа еще не воюет, но и не живет в мире, и призвал законодателей признать, что провокации и акты саботажа вероятно будут продолжаться в течение следующих лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле обсуждают нападение на НАТО, - еврокомиссар Кубилюс

Еврокомиссар подчеркнул, что это не ЕС провоцирует Россию, а Россия начала провокации против Польши, стран Балтии, Дании и других стран Европы.

Кубилюс считает, что для защиты мира Европе нужно усилить материальную, а также институциональную и политическую оборонительную готовность.

"Или мы политически и практически готовимся сдерживать Путина, или мы боремся друг с другом. Это выбор каждого из нас", - добавил политик.

Читайте также: Кубилюс: ЕС нужна более четкая стратегия против России - больше поддержки для ударных возможностей Украины

Европа (2079) Европарламент (1831) россия (97564) Кубилюс Андрюс (76) война в Украине (6448)
+4
Не поліз би в Україну в 2022р,якби не 73%.Війна буде,поки нарк при владі
08.10.2025 18:07 Ответить
+3
Питання - нападе ***** на Балтію та Польшу, тоб то на страни ЕС та НАТО, навіть не стоіть.\ Питання стоіть - коли.
08.10.2025 17:55 Ответить
+2
А як тоді вибори в 2019р відбулись ???Тільки зе-дебіли не помічать різниці між 2014 і 2022рр.В 2010р ті ж 73% або подібні їм обрали шапкокрада.
08.10.2025 18:35 Ответить
Війна - з лютого 2014 , а там також 73% причетні ..?
08.10.2025 18:26 Ответить
А як тоді вибори в 2019р відбулись ???Тільки зе-дебіли не помічать різниці між 2014 і 2022рр.В 2010р ті ж 73% або подібні їм обрали шапкокрада.
08.10.2025 18:35 Ответить
Облікуй. Как тебе объяснить. Ты и такие как ты, в апреле девятнадцатого года повелись на соску пустышку от коломойского. Называлась"слуга народа". Я хорошо помню то время, Как горло сорвал, доказывая своим друзьям знакомым Да и многим родственникам, что они просто *******, если проголосуют за зелёных соплей. К сожалению-они оказались *******. Теперь моя соседка, у которой сын внук и три племянника на войне-заламывая руки рыдает-почему это война?? Хотя жоппу рвала за зеленского. И так ничего и не поняла. Очевидно как и ты. Таким как ты зеб...илам семидесятипроцентным объяснить что-либо бесполезно.
08.10.2025 18:51 Ответить
Написати те ж саме нормальною можеш ? Тут твої кацапські простирадла ніхто не читатиме ...))
08.10.2025 19:31 Ответить
Хєрові експерди
08.10.2025 18:08 Ответить
А мені здалось шо ви Кабачок, а оно он вонр шо...
08.10.2025 18:20 Ответить
Щоб до чогось готуватись - потрібно для початку самим хоча б воювати.
08.10.2025 17:56 Ответить
ну ду ну да, а при этом откажутся от ресурсов рф только к 2028 году, воеваки херовы
08.10.2025 17:59 Ответить
Комісар з безпеки- спочатку з внутрішнею безпекою розберітся,бо небезпеки у вас від іспанських окупас до французьких та німецьких недоторканих троянських конів накшталт сирійців,лівійців та йеменців вже зараз не меньше чим від московії.
08.10.2025 18:02 Ответить
Пфф, обираючи між війною та капітуляцією, вони виберуть капітуляцію. Часи Черчіллей та Рузвельтів з Рейганами вже пройшли. І смоктатимуть газ з нафтою. та радітимуть, що дешево відкупилися.
08.10.2025 18:36 Ответить
 
 