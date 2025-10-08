Кубилюс - европейцам: Готовьтесь к капитуляции, если хотите мира на условиях Путина
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил, что Европа должна наращивать оборонительные усилия, ведь любое согласие на "мир по российским условиям" будет означать фактическую капитуляцию.
Об этом он заявил на дебатах в Европейском парламенте в Страсбурге, информирует Цензор.НЕТ.
"Вспомним древнеримскую пословицу: хочешь мира - готовься к войне. Или перефразируя: готовьтесь к капитуляции, если хотите мира в стиле Путина", - сказал Кубилюс.
Он напомнил, что многие евродепутаты соглашаются, что Европа еще не воюет, но и не живет в мире, и призвал законодателей признать, что провокации и акты саботажа вероятно будут продолжаться в течение следующих лет.
Еврокомиссар подчеркнул, что это не ЕС провоцирует Россию, а Россия начала провокации против Польши, стран Балтии, Дании и других стран Европы.
Кубилюс считает, что для защиты мира Европе нужно усилить материальную, а также институциональную и политическую оборонительную готовность.
"Или мы политически и практически готовимся сдерживать Путина, или мы боремся друг с другом. Это выбор каждого из нас", - добавил политик.
