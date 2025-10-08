УКР
Кубілюс - європейцям: Готуйтеся до капітуляції, якщо хочете миру на умовах Путіна

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс попередив, що Європа повинна нарощувати оборонні зусилля, адже будь-яка згода на "мир за російськими умовами" означатиме фактичну капітуляцію.

Про це він заявив на дебатах у Європейському парламенті в Страсбурзі, інформує Цензор.НЕТ.

"Згадаймо давньоримське прислів'я: хочеш миру – готуйся до війни. Або перефразовуючи: готуйтеся до капітуляції, якщо хочете миру в стилі Путіна", - сказав Кубілюс.

Він нагадав, що багато євродепутатів погоджуються, що Європа ще не воює, але й не живе у мирі, та закликав законодавців визнати, що провокації та акти саботажу ймовірно триватимуть протягом наступних років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі обговорюють напад на НАТО, - єврокомісар Кубілюс

Єврокомісар наголосив, що це не ЄС провокує Росію, а Росія розпочала провокації проти Польщі, країн Балтії, Данії та інших країн Європи.

Кубілюс вважає, що для захисту миру Європі потрібно посилити матеріальну, а також інституційну та політичну оборонну готовність.

"Або ми політично та практично готуємося стримувати Путіна, або ми боремося один з одним. Це вибір кожного з нас", - додав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська безпека залежить від єдності, - Зеленський

Європа (2068) Європарламент (1079) росія (68280) Кубілюс Андрюс (80) війна в Україні (6498)
Топ коментарі
+2
Не поліз би в Україну в 2022р,якби не 73%.Війна буде,поки нарк при владі
08.10.2025 18:07 Відповісти
+1
Питання - нападе ***** на Балтію та Польшу, тоб то на страни ЕС та НАТО, навіть не стоіть.\ Питання стоіть - коли.
08.10.2025 17:55 Відповісти
+1
Щоб до чогось готуватись - потрібно для початку самим хоча б воювати.
08.10.2025 17:56 Відповісти
Війна - з лютого 2014 , а там також 73% причетні ..?
08.10.2025 18:26 Відповісти
А як тоді вибори в 2019р відбулись ???Тільки зе-дебіли не помічать різниці між 2014 і 2022рр.В 2010р ті ж 73% або подібні їм обрали шапкокрада.
08.10.2025 18:35 Відповісти
Хєрові експерди
08.10.2025 18:08 Відповісти
А мені здалось шо ви Кабачок, а оно он вонр шо...
08.10.2025 18:20 Відповісти
ну ду ну да, а при этом откажутся от ресурсов рф только к 2028 году, воеваки херовы
08.10.2025 17:59 Відповісти
Комісар з безпеки- спочатку з внутрішнею безпекою розберітся,бо небезпеки у вас від іспанських окупас до французьких та німецьких недоторканих троянських конів накшталт сирійців,лівійців та йеменців вже зараз не меньше чим від московії.
08.10.2025 18:02 Відповісти
Пфф, обираючи між війною та капітуляцією, вони виберуть капітуляцію. Часи Черчіллей та Рузвельтів з Рейганами вже пройшли. І смоктатимуть газ з нафтою. та радітимуть, що дешево відкупилися.
08.10.2025 18:36 Відповісти
 
 