Кубілюс - європейцям: Готуйтеся до капітуляції, якщо хочете миру на умовах Путіна

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс попередив, що Європа повинна нарощувати оборонні зусилля, адже будь-яка згода на "мир за російськими умовами" означатиме фактичну капітуляцію.

Про це він заявив на дебатах у Європейському парламенті в Страсбурзі, інформує Цензор.НЕТ.

"Згадаймо давньоримське прислів'я: хочеш миру – готуйся до війни. Або перефразовуючи: готуйтеся до капітуляції, якщо хочете миру в стилі Путіна", - сказав Кубілюс.

Він нагадав, що багато євродепутатів погоджуються, що Європа ще не воює, але й не живе у мирі, та закликав законодавців визнати, що провокації та акти саботажу ймовірно триватимуть протягом наступних років.

Єврокомісар наголосив, що це не ЄС провокує Росію, а Росія розпочала провокації проти Польщі, країн Балтії, Данії та інших країн Європи.

Кубілюс вважає, що для захисту миру Європі потрібно посилити матеріальну, а також інституційну та політичну оборонну готовність.

"Або ми політично та практично готуємося стримувати Путіна, або ми боремося один з одним. Це вибір кожного з нас", - додав політик.

