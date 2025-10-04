Європейська безпека залежить від єдності, - Зеленський
Лише об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку на європейському континенті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей на полях саміту Європейської політичної спільноти.
"Днями на полях саміту Європейської політичної спільноти ми провели продуктивні зустрічі з партнерами. Багато викликів стоять перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі – єдність. У всіх рішеннях ми маємо діяти заради спільного захисту. Програми PURL і SAFE, безпекові гарантії для України, тиск на Росію та новий сильний пакет санкцій Євросоюзу, використання заморожених російських активів, європейське майбутнє України, Молдови, Західних Балкан. Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку. З кожним і кожною також говорили про актуальні двосторонні проєкти", - йдеться в дописі у телеграм.
Зеленський зазначив, що Європа має бути захищеною від будь-яких загроз. За його словами, лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку.
Зеленський з міндічем і шурмою, праві??
Не буде єдності-погрузимось в совковий морок на невизначений час.
Це супер ефективна стара китайська стратагема про методичне нанесення жертві тисячі уколів, кожний з яких ніби укус комара...
І жертва, з часом, сама стане себе переконувати, що з тим можна жити...
І в Україні немає єдності - у тих партій є два плани: утриматися якомога довше - план А і план Б - пристати до переможця, будь це навіть Путін.
Сам план Б диктує тактику: "особо не активничать/не напрягаться" .. "и это Кремлем зачтется"
половинубабла, ценностей и бизнеса к вам, сделали двойное гражданство, а вы тоже готовитесь к шашлыкам, безвизу и разминированию Чонгара? это несерьезно. холопы с лопатами не справятся. а дети до 25 лет (и после) а также наши избранные люди не созданы для вайны и работы на заводах за талоны на еду. опомнитесь!