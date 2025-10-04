УКР
Європейська безпека залежить від єдності, - Зеленський

Зеленський з лідерами Європи

Лише об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку на європейському континенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей на полях саміту Європейської політичної спільноти.

"Днями на полях саміту Європейської політичної спільноти ми провели продуктивні зустрічі з партнерами. Багато викликів стоять перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі – єдність. У всіх рішеннях ми маємо діяти заради спільного захисту. Програми PURL і SAFE, безпекові гарантії для України, тиск на Росію та новий сильний пакет санкцій Євросоюзу, використання заморожених російських активів, європейське майбутнє України, Молдови, Західних Балкан. Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку. З кожним і кожною також говорили про актуальні двосторонні проєкти", - йдеться в дописі у телеграм.

Зеленський зазначив, що Європа має бути захищеною від будь-яких загроз. За його словами, лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц жорстко розкритикував Орбана на саміті ЄС у Данії через дискусії про захист від РФ, - Bloomberg

безпека (967) Європа (2062) Зеленський Володимир (25702)
Топ коментарі
+3
Або гроші з АСФАЛЬТУ і медМасок, або єдність з ЄС??
Зеленський з міндічем і шурмою, праві??
показати весь коментар
04.10.2025 12:15 Відповісти
+3
Ішак вже зранку прийняв і впродовж дня буде нести всяку всячину, аби про мудака не забули.
показати весь коментар
04.10.2025 12:15 Відповісти
+3
Європейська безпека залежить від єдності, а в Україні коломойське шобло може пресувати опозицію, активістів та антикорупційні органи, бо Україна - ета другоє.
показати весь коментар
04.10.2025 12:32 Відповісти
А українська безпека залежить від єдності дем.сил: ЄС,Батьківщина,Удар,Свобода,Самопоміч,Зал.
Не буде єдності-погрузимось в совковий морок на невизначений час.
показати весь коментар
04.10.2025 12:17 Відповісти
Якщо всі ці партії підтримають на виборах Залужного, то згоден
показати весь коментар
04.10.2025 12:27 Відповісти
І?2-3 р послом і готовий президент?Та хрен там
показати весь коментар
04.10.2025 12:33 Відповісти
Діло не у вас,чи мені: лідери тих партій мають обєднатись,попри певні суперечності і потягнути за собою своїх прихильників та потенційних виборців.В одиночку нич не зроблять,зермак пересадить їх по одному,як Червінського,без доказів вини,на 2 місяці з послідучими підтвердженнями через залежних суддів від компромату. Схема накатана.
показати весь коментар
04.10.2025 12:59 Відповісти
Металурги - ваша сила в плавках .
показати весь коментар
04.10.2025 12:21 Відповісти
Європейська безпека залежить від виборів в Україні! Бо зелені гадьониши доведуть її до окупації, а це для Європи гарантована війна з орками
показати весь коментар
04.10.2025 12:24 Відповісти
Путін впевнений що боягузлива Європа, стара продажна путана, яка намагається видати себе за цнотливу дівку, не може бути єдиною і тому тероризує ту реальну Європу всіма способами.

Це супер ефективна стара китайська стратагема про методичне нанесення жертві тисячі уколів, кожний з яких ніби укус комара...

І жертва, з часом, сама стане себе переконувати, що з тим можна жити...

І в Україні немає єдності - у тих партій є два плани: утриматися якомога довше - план А і план Б - пристати до переможця, будь це навіть Путін.

Сам план Б диктує тактику: "особо не активничать/не напрягаться" .. "и это Кремлем зачтется"
показати весь коментар
04.10.2025 12:31 Відповісти
Грошей не дали, ось і весь результат .
показати весь коментар
04.10.2025 12:32 Відповісти
Європейська безпека залежить від єдності, а в Україні коломойське шобло може пресувати опозицію, активістів та антикорупційні органи, бо Україна - ета другоє.
показати весь коментар
04.10.2025 12:32 Відповісти
Коли ти вже подохнеш від передозу, хрипата гнида?
показати весь коментар
04.10.2025 12:39 Відповісти
как жи так, гаспада, мы купили хатынки у Европе, перевели половину бабла, ценностей и бизнеса к вам, сделали двойное гражданство, а вы тоже готовитесь к шашлыкам, безвизу и разминированию Чонгара? это несерьезно. холопы с лопатами не справятся. а дети до 25 лет (и после) а также наши избранные люди не созданы для вайны и работы на заводах за талоны на еду. опомнитесь!
показати весь коментар
04.10.2025 12:48 Відповісти
 
 