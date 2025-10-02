Мерц жорстко розкритикував Орбана на саміті ЄС у Данії через дискусії про захист від РФ, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Копенгагені 1 жовтня різко висловився на адресу прем'єра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши угорського посадовця в зриві важливих обговорень.

За словами джерел, "словесна сутичка" відбулася під час обговорення того, як ЄС може краще захищатися від російської загрози та підтримувати Україну.

За словами джерел, "словесна сутичка" відбулася під час обговорення того, як ЄС може краще захищатися від російської загрози та підтримувати Україну.

Мерц, як зазначають, "накинувся на Віктора Орбана" та звинуватив його у зриві обговорень про безпекові потреби Євросоюзу.

Ніяких інших деталей у матеріалі не уточнюють.

В урядах Німеччини та Угорщини не надали коментарів з цього приводу. Сам Орбан увечері 1 жовтня сказав, що це був "інтенсивний та особливо захоплюючий саміт".

