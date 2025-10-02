УКР
Мерц жорстко розкритикував Орбана на саміті ЄС у Данії через дискусії про захист від РФ, - Bloomberg

Мерц розкритикував Орбана: ЗМІ розкрили деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Копенгагені 1 жовтня різко висловився на адресу прем'єра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши угорського посадовця в зриві важливих обговорень.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на співрозмовників, поінформованих про деталі зустрічі, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, "словесна сутичка" відбулася під час обговорення того, як ЄС може краще захищатися від російської загрози та підтримувати Україну.

Мерц, як зазначають, "накинувся на Віктора Орбана" та звинуватив його у зриві обговорень про безпекові потреби Євросоюзу.

Ніяких інших деталей у матеріалі не уточнюють.

В урядах Німеччини та Угорщини не надали коментарів з цього приводу. Сам Орбан увечері 1 жовтня сказав, що це був "інтенсивний та особливо захоплюючий саміт".

+13
Краще б лідери ЄС відвели орбана десь у туалет та добряче колективно набили б йому їбало. Мрії..
02.10.2025 15:33 Відповісти
+5
орбан - підєр
02.10.2025 15:40 Відповісти
+4
А ще краще б виключили з ЄС...
02.10.2025 15:40 Відповісти
показати весь коментар
набити їбало, це чесно та справедливо.
за це не прикро!
а, от обісцяти, оце діло!
обісцяти та викласти в тікток.
02.10.2025 15:39 Відповісти
Ще й ''огірками'' по губах поялозити
02.10.2025 15:56 Відповісти
Мерцу варто нагадати Орбану знамениті слова Ватутіна: "Венгров в плен не брать!"
02.10.2025 16:20 Відповісти
Орбан зірвав важливі обговорення... Мерц, де Тауруси? Які на* обговорення?
02.10.2025 15:34 Відповісти
Так Мерц же все пояснив: Орбан зірвав!
02.10.2025 17:20 Відповісти
Караються, мучаються в ЄС з цим ********** ************ орбана, але не каються!! Подібне, було і з Берлусконі, перед його відходом …
02.10.2025 15:49 Відповісти
Жорстко -це коли струсок мозку і надірване вухо.
02.10.2025 15:58 Відповісти
Жорстко. Орбан жорстко засмутився та стан на шлях виправлення
02.10.2025 16:03 Відповісти
А це означає - що фінансовий донорський потік коштів ЄС до Угорщини суттєво ''по худає'' - бо найбільший донор ЄС саме Німеччина.
02.10.2025 16:37 Відповісти
Найбільший донор - Німеччина, а вирішує, куди підуть кошти - Угорщина. Через блокування або загрози блокування рішень ЄС.
02.10.2025 17:24 Відповісти
Не правда - мадяри нічого не вирішують.
Максимум що можуть робити ''******'' - це блокувати рішення ЄС (або деколи частково коригувати).
Самі мадяри одноособово ніяких рішень в ЄС не приймають.
02.10.2025 17:39 Відповісти
Звісно, одноосібно Угорщина нічого не вирішує. Просто блокує рішення, поки всі інші не погодяться з її "хотєлками".
Як не вмер Гаврило, то галушкою вдавило.
02.10.2025 17:47 Відповісти
 
 