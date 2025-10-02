Зеленський і Мерц обговорили постачання систем Patriot і ракет до них

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Під час зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом коротко поінформував про наші ключові потреби", - зазначив президент.

Сторони обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них, реалізацію ініціативи PURL, використання заморожених російських активів на захист та відновлення України, роботу над гарантіями безпеки.

"Вдячний Німеччині за послідовну підтримку України. Німеччина серед лідерів у допомозі, і для нас це дуже важливо", - додав Зеленський.

