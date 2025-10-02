РУС
Зеленский и Мерц обсудили поставки систем Patriot и ракет к ним

Зеленский встретился с Мерцем

Президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом кратко проинформировал о наших ключевых потребностях", - отметил президент.

Стороны обсудили усиление украинской ПВО, в частности поставки систем Patriot и ракет к ним, реализацию инициативы PURL, использование замороженных российских активов на защиту и восстановление Украины, работу над гарантиями безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистических ракет России, - Гаврилюк

"Благодарен Германии за последовательную поддержку Украины. Германия среди лидеров в помощи, и для нас это очень важно", - добавил Зеленский.

