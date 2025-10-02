Зеленский и Мерц обсудили поставки систем Patriot и ракет к ним
Президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Во время встречи с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом кратко проинформировал о наших ключевых потребностях", - отметил президент.
Стороны обсудили усиление украинской ПВО, в частности поставки систем Patriot и ракет к ним, реализацию инициативы PURL, использование замороженных российских активов на защиту и восстановление Украины, работу над гарантиями безопасности.
"Благодарен Германии за последовательную поддержку Украины. Германия среди лидеров в помощи, и для нас это очень важно", - добавил Зеленский.
