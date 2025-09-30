Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистических ракет России, - Гаврилюк

Системы Patriot в Украине используют исключительно для уничтожения российских баллистических ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью украинской службе британского BBC News заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Он подчеркнул, что ракеты Patriot используются исключительно для уничтожения баллистики РФ. По мнению BBC, это свидетельствует об ограниченных возможностях Киева применять системы ПВО против других угроз, в частности крылатых ракет.

Ракета Patriot - это элемент американской зенитно-ракетной системы MIM-104 Patriot, которая предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны. Patriot считается одной из самых эффективных систем ПВО в мире, и именно ее ракеты используются в Украине для уничтожения российских баллистических ракет типа "Кинжал" или "Искандер".

Гаврилюк отметил, что страна сталкивается со все большими трудностями в борьбе с массированными ударами со стороны России. Он считает, что Россия будет увеличивать интенсивность своих авиаударов и увеличивать количество используемых средств поражения.

"Кремль будет увеличивать ставки, агрессор повысит интенсивность воздушных атак и количество средств поражения. Это очередной вызов как для нас, так и для наших партнеров и союзников. Удары по энергетике и жилым домам - это огромное психологическое давление не только на украинцев", - заявил Гаврилюк.

Для эффективной защиты от российских ударов Украина нуждается в современных зенитно-ракетных комплексах. По словам Гаврилюка, Киев обратился к своим партнерам с просьбой предоставить как минимум 10 систем средней дальности Patriot.

"Усиление противовоздушной обороны Украины - это инвестиция в безопасность всей Европы", - подчеркнул генерал.

