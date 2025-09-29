Еще две системы Patriot получит Украина до конца года, - Писториус

До конца текущего года Украина получит еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot. Их передаст Германия при поддержке норвежских партнеров.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавние атаки России - более 580 дронов и более 40 ракет - вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", - сказал он.

Писториус также отметил, что Германия остается непоколебимой в своей поддержке Украины и сейчас является страной, которая оказывает ей наибольшую помощь.

"Ежегодно тратим около 9 миллиардов евро, чтобы поддержать ее в мужественной борьбе", - отметил он.