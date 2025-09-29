РУС
Еще две системы Patriot получит Украина до конца года, - Писториус

Три Patriot для Украины

До конца текущего года Украина получит еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot. Их передаст Германия при поддержке норвежских партнеров.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавние атаки России - более 580 дронов и более 40 ракет - вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", - сказал он.

Писториус также отметил, что Германия остается непоколебимой в своей поддержке Украины и сейчас является страной, которая оказывает ей наибольшую помощь.

"Ежегодно тратим около 9 миллиардов евро, чтобы поддержать ее в мужественной борьбе", - отметил он.

29.09.2025 13:24 Ответить
- ..якщо в Кремлі впевнені,
що Томагавки є американською зброєю,
то ні -
Томагавк винайшли індіанці,
це їхня народна зброя!
👻
29.09.2025 13:24 Ответить
А нічого подібного. Томагавк це вигадка європейських колоністів що торгували з індіанськими племенами. Колоністи привезли з собою до Америки сталеві сокири, які стали прообразом ******** томагавків.

Індіанці, отримавши їх у подарунок чи обмін, стали називати їх «томагавками».
29.09.2025 13:36 Ответить
Опять с Израиля?
29.09.2025 13:36 Ответить
Да. Чего только Израиль Украине не передал...
29.09.2025 13:42 Ответить
Я не следила особенно,потому что передачи из Израиля редко пиаряться в СМИ. Просто пару дней назад в местных новостях увидела,что Зеленский признал получение 2ух Пэтриот из Израиля.
29.09.2025 13:46 Ответить
От не може наше чмо та щоб не розпи...ти.
29.09.2025 14:04 Ответить
Ну его там в интервью напрягли фактами. Не помню,могу поискать..Но есть мнение,что сам Нетаниягу просто боялся огласки перед расией,хотя в свете последних событий, что уже терять то..
29.09.2025 14:10 Ответить
ФРГ передает Украине две свои батареи ЗРК "Петриот", и, при финансовой поддержке Норвегии, закупит в США две новых(из-за чего Швейцарию подвинули в очереди). Норм схему "помощи" Трамп придумал.
29.09.2025 14:08 Ответить
 
 