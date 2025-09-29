УКР
Ще дві системи Patriot отримає Україна до кінця року, - Пісторіус

Три Patriot для України

До кінця поточного року Україна отримає ще дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot. Їх передасть Німеччина за підтримки норвезьких партнерів.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Недавні атаки Росії - понад 580 дронів і більш як 40 ракет - знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", - сказав він.

Пісторіус також наголосив, що Німеччина залишається непохитною у своїй підтримці України і наразі є країною, яка надає їй найбільшу допомогу.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Щороку витрачаємо близько 9 мільярдів євро, щоб підтримати її у мужній боротьбі", - зауважив він.

+1
- ..якщо в Кремлі впевнені,
що Томагавки є американською зброєю,
то ні -
Томагавк винайшли індіанці,
це їхня народна зброя!
👻
29.09.2025 13:24 Відповісти
+ +
29.09.2025 13:24 Відповісти
- ..якщо в Кремлі впевнені,
що Томагавки є американською зброєю,
то ні -
Томагавк винайшли індіанці,
це їхня народна зброя!
👻
29.09.2025 13:24 Відповісти
А нічого подібного. Томагавк це вигадка європейських колоністів що торгували з індіанськими племенами. Колоністи привезли з собою до Америки сталеві сокири, які стали прообразом ******** томагавків.

Індіанці, отримавши їх у подарунок чи обмін, стали називати їх «томагавками».
29.09.2025 13:36 Відповісти
Трохи не так.....
Томахок(Тамогавк) називалися різноманітні бойові палиці та палиці, пізніше - металеві сокири. Вони були ще до колоністів.
29.09.2025 14:40 Відповісти
Опять с Израиля?
29.09.2025 13:36 Відповісти
Да. Чего только Израиль Украине не передал...
29.09.2025 13:42 Відповісти
Я не следила особенно,потому что передачи из Израиля редко пиаряться в СМИ. Просто пару дней назад в местных новостях увидела,что Зеленский признал получение 2ух Пэтриот из Израиля.
29.09.2025 13:46 Відповісти
От не може наше чмо та щоб не розпи...ти.
29.09.2025 14:04 Відповісти
Ну его там в интервью напрягли фактами. Не помню,могу поискать..Но есть мнение,что сам Нетаниягу просто боялся огласки перед расией,хотя в свете последних событий, что уже терять то..
29.09.2025 14:10 Відповісти
ФРГ передает Украине две свои батареи ЗРК "Петриот", и, при финансовой поддержке Норвегии, закупит в США две новых(из-за чего Швейцарию подвинули в очереди). Норм схему "помощи" Трамп придумал.
показати весь коментар
