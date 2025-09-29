Ще дві системи Patriot отримає Україна до кінця року, - Пісторіус
До кінця поточного року Україна отримає ще дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot. Їх передасть Німеччина за підтримки норвезьких партнерів.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Недавні атаки Росії - понад 580 дронів і більш як 40 ракет - знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", - сказав він.
Пісторіус також наголосив, що Німеччина залишається непохитною у своїй підтримці України і наразі є країною, яка надає їй найбільшу допомогу.
"Щороку витрачаємо близько 9 мільярдів євро, щоб підтримати її у мужній боротьбі", - зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що Томагавки є американською зброєю,
то ні -
Томагавк винайшли індіанці,
це їхня народна зброя!
👻
Індіанці, отримавши їх у подарунок чи обмін, стали називати їх «томагавками».
Томахок(Тамогавк) називалися різноманітні бойові палиці та палиці, пізніше - металеві сокири. Вони були ще до колоністів.