Мерц жестко раскритиковал Орбана на саммите ЕС в Дании из-за дискуссий о защите от РФ, - Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров Европейского Союза в Копенгагене 1 октября резко высказался в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, обвинив венгерского чиновника в срыве важных обсуждений.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, информированных о деталях встречи, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, "словесная стычка" произошла во время обсуждения того, как ЕС может лучше защищаться от российской угрозы и поддерживать Украину.

Мерц, как отмечают, "набросился на Виктора Орбана" и обвинил его в срыве обсуждений о безопасности потребности Евросоюза.

Никаких других деталей в материале не уточняют.

В правительствах Германии и Венгрии не предоставили комментариев по этому поводу. Сам Орбан вечером 1 октября сказал, что это был "интенсивный и особенно увлекательный саммит".

