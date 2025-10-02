РУС
Новости Безопасность Европы Спор Мерца и Орбана
2 554 11

Мерц жестко раскритиковал Орбана на саммите ЕС в Дании из-за дискуссий о защите от РФ, - Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров Европейского Союза в Копенгагене 1 октября резко высказался в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, обвинив венгерского чиновника в срыве важных обсуждений.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, информированных о деталях встречи, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, "словесная стычка" произошла во время обсуждения того, как ЕС может лучше защищаться от российской угрозы и поддерживать Украину.

Мерц, как отмечают, "набросился на Виктора Орбана" и обвинил его в срыве обсуждений о безопасности потребности Евросоюза.

Никаких других деталей в материале не уточняют.

В правительствах Германии и Венгрии не предоставили комментариев по этому поводу. Сам Орбан вечером 1 октября сказал, что это был "интенсивный и особенно увлекательный саммит".

Автор: 

Дания (665) Евросоюз (17657) Орбан Виктор (555) Фридрих Мерц (246)
Топ комментарии
+12
Краще б лідери ЄС відвели орбана десь у туалет та добряче колективно набили б йому їбало. Мрії..
02.10.2025 15:33 Ответить
+5
орбан - підєр
02.10.2025 15:40 Ответить
+4
А ще краще б виключили з ЄС...
02.10.2025 15:40 Ответить
Краще б лідери ЄС відвели орбана десь у туалет та добряче колективно набили б йому їбало. Мрії..
02.10.2025 15:33 Ответить
набити їбало, це чесно та справедливо.
за це не прикро!
а, от обісцяти, оце діло!
обісцяти та викласти в тікток.
02.10.2025 15:39 Ответить
Ще й ''огірками'' по губах поялозити
02.10.2025 15:56 Ответить
А ще краще б виключили з ЄС...
02.10.2025 15:40 Ответить
Мерцу варто нагадати Орбану знамениті слова Ватутіна: "Венгров в плен не брать!"
02.10.2025 16:20 Ответить
Орбан зірвав важливі обговорення... Мерц, де Тауруси? Які на* обговорення?
02.10.2025 15:34 Ответить
орбан - підєр
02.10.2025 15:40 Ответить
Караються, мучаються в ЄС з цим ********** ************ орбана, але не каються!! Подібне, було і з Берлусконі, перед його відходом …
02.10.2025 15:49 Ответить
Жорстко -це коли струсок мозку і надірване вухо.
02.10.2025 15:58 Ответить
Жорстко. Орбан жорстко засмутився та стан на шлях виправлення
02.10.2025 16:03 Ответить
А це означає - що фінансовий донорський потік коштів ЄС до Угорщини суттєво ''по худає'' - бо найбільший донор ЄС саме Німеччина.
02.10.2025 16:37 Ответить
 
 