Новости Безопасность Европы
328 13

Европейская безопасность зависит от единства, - Зеленский

Зеленский с лидерами Европы

Только объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность на европейском континенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встреч на полях саммита Европейского политического сообщества.

"На днях на полях саммита Европейского политического сообщества мы провели продуктивные встречи с партнерами.Много вызовов стоят перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все - единство. Во всех решениях мы должны действовать ради общей защиты. Программы PURL и SAFE, гарантии безопасности для Украины, давление на Россию и новый сильный пакет санкций Евросоюза, использование замороженных российских активов, европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан. По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", - говорится в заметке в телеграм.

Зеленский отметил, что Европа должна быть защищена от любых угроз. По его словам, только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц жестко раскритиковал Орбана на саммите ЕС в Дании из-за дискуссии о защите от РФ, - Bloomberg

безопасность (1136) Европа (2073) Зеленский Владимир (22148)
Топ комментарии
+2
Або гроші з АСФАЛЬТУ і медМасок, або єдність з ЄС??
Зеленський з міндічем і шурмою, праві??
показать весь комментарий
04.10.2025 12:15 Ответить
+2
Ішак вже зранку прийняв і впродовж дня буде нести всяку всячину, аби про мудака не забули.
показать весь комментарий
04.10.2025 12:15 Ответить
+2
Коли ти вже подохнеш від передозу, хрипата гнида?
показать весь комментарий
04.10.2025 12:39 Ответить
