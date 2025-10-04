Европейская безопасность зависит от единства, - Зеленский
Только объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность на европейском континенте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встреч на полях саммита Европейского политического сообщества.
"На днях на полях саммита Европейского политического сообщества мы провели продуктивные встречи с партнерами.Много вызовов стоят перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все - единство. Во всех решениях мы должны действовать ради общей защиты. Программы PURL и SAFE, гарантии безопасности для Украины, давление на Россию и новый сильный пакет санкций Евросоюза, использование замороженных российских активов, европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан. По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", - говорится в заметке в телеграм.
Зеленский отметил, что Европа должна быть защищена от любых угроз. По его словам, только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность.
Зеленський з міндічем і шурмою, праві??
Не буде єдності-погрузимось в совковий морок на невизначений час.
Це супер ефективна стара китайська стратагема про методичне нанесення жертві тисячі уколів, кожний з яких ніби укус комара...
І жертва, з часом, сама стане себе переконувати, що з тим можна жити...
І в Україні немає єдності - у тих партій є два плани: утриматися якомога довше - план А і план Б - пристати до переможця, будь це навіть Путін.
Сам план Б диктує тактику: "особо не активничать/не напрягаться" .. "и это Кремлем зачтется"
половинубабла, ценностей и бизнеса к вам, сделали двойное гражданство, а вы тоже готовитесь к шашлыкам, безвизу и разминированию Чонгара? это несерьезно. холопы с лопатами не справятся. а дети до 25 лет (и после) а также наши избранные люди не созданы для вайны и работы на заводах за талоны на еду. опомнитесь!