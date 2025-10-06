У Кремлі обговорюють напад на НАТО, - єврокомісар Кубілюс

Німецька розвідка має докази того, що в Кремлі обговорюють напад на НАТО.

Про це в інтерв'ю газеті Wyborcza заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ.

"Я довіряю спецслужбам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути до неї готові та вчитися не лише на досвіді українців, а й у росіян", - пояснив він.

За словами Кубілюса, за свої досягнення на фронті росіяни платять жахливу ціну.

"Це, безумовно, нікого в Кремлі не задовольняє. Путін мав бути в Києві через три дні після початку війни. Але тим часом спосіб ведення війни змінився. Не забуваймо, що росіяни змогли адаптуватися до цієї технологічної трансформації. Попри величезні втрати, Росія також здатна виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах", - додав єврокомісар.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі