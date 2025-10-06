УКР
У Кремлі обговорюють напад на НАТО, - єврокомісар Кубілюс

Росія може готуватися до війни з НАТО. Що кажуть у ЄС?

Німецька розвідка має докази того, що в Кремлі обговорюють напад на НАТО.

Про це в інтерв'ю газеті Wyborcza заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ.

"Я довіряю спецслужбам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути до неї готові та вчитися не лише на досвіді українців, а й у росіян", - пояснив він.

За словами Кубілюса, за свої досягнення на фронті росіяни платять жахливу ціну.

"Це, безумовно, нікого в Кремлі не задовольняє. Путін мав бути в Києві через три дні після початку війни. Але тим часом спосіб ведення війни змінився. Не забуваймо, що росіяни змогли адаптуватися до цієї технологічної трансформації. Попри величезні втрати, Росія також здатна виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах", - додав єврокомісар.

Давно пора чтоб не одна Украина отдувалась за вас куколдов
показати весь коментар
06.10.2025 16:54 Відповісти
З кого почнуть?
показати весь коментар
06.10.2025 16:55 Відповісти
Маячня для дегенератів
показати весь коментар
06.10.2025 16:56 Відповісти
Скоріше б вже.....
показати весь коментар
06.10.2025 16:56 Відповісти
Звір нападає, коли бачить або відчуває слабкість. НАТО і ЄС мають потроїти допомогу Україні, бо без нас, у разі нападу орди на когось з членів альянсу, вони не впораються.
показати весь коментар
06.10.2025 16:57 Відповісти
В пуйла в жопі не кругле щоб на НАТО напасти,бо ті порвуть як Бобік грілку.
показати весь коментар
06.10.2025 17:01 Відповісти
Якшо гебня обговорює, то реальні сили нати (без американців) вона знає краще за вас.
показати весь коментар
06.10.2025 17:06 Відповісти
пуйлу нічого іншого не залишається!
всю зиму будуть кошмарити міста україни, а у лютому полізуть на балтію.
показати весь коментар
06.10.2025 17:07 Відповісти
 
 