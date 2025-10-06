РУС
Новости
2 924 19

В Кремле обсуждают нападение на НАТО, - еврокомиссар Кубилюс

Россия может готовиться к войне с НАТО. Что говорят в ЕС?

Немецкая разведка имеет доказательства того, что в Кремле обсуждают нападение на НАТО.

Об этом в интервью газете Wyborcza заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.

"Я доверяю спецслужбам. А немецкая разведка утверждает, что имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, планируют ли они нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам нужно относиться серьезно. Они действительно могут быть готовы к войне. Мы также должны быть к ней готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и у россиян", - пояснил он.

По словам Кубилюса, за свои достижения на фронте россияне платят ужасную цену.

"Это, безусловно, никого в Кремле не удовлетворяет. Путин должен был быть в Киеве через три дня после начала войны. Но тем временем способ ведения войны изменился. Не забывайте, что россияне смогли адаптироваться к этой технологической трансформации. Несмотря на огромные потери, Россия также способна производить оружие, боеприпасы и военную технику в больших масштабах", - добавил еврокомиссар.

война (1460) НАТО (10408) россия (97533) Кубилюс Андрюс (75)
Топ комментарии
+7
Давно пора чтоб не одна Украина отдувалась за вас куколдов
06.10.2025 16:54 Ответить
+7
Звір нападає, коли бачить або відчуває слабкість. НАТО і ЄС мають потроїти допомогу Україні, бо без нас, у разі нападу орди на когось з членів альянсу, вони не впораються.
06.10.2025 16:57 Ответить
+5
невірте, нерозганяйте паніку , частіше посміхайтесь на телеекрані .. недалеко Новий рік .. потім весна , Паска , шашлики....
06.10.2025 17:15 Ответить
06.10.2025 16:54 Ответить
Бог в поміч кацапам !

якщо Господь хоче покарати, то він позбавляє розуму.

.
06.10.2025 17:23 Ответить
З кого почнуть?
06.10.2025 16:55 Ответить
Маячня для дегенератів
06.10.2025 16:56 Ответить
Скоріше б вже.....
06.10.2025 16:56 Ответить
06.10.2025 16:57 Ответить
Звіру потрібно вирвати пазури, позбавити можливості виробляти зброю, хай допоможуть Україні розбити збройові виробництва і тоді раша втратить агресивність.
06.10.2025 17:18 Ответить
В пуйла в жопі не кругле щоб на НАТО напасти,бо ті порвуть як Бобік грілку.
06.10.2025 17:01 Ответить
Якшо гебня обговорює, то реальні сили нати (без американців) вона знає краще за вас.
06.10.2025 17:06 Ответить
Якраз вони поспішають встигнути за каденції Трампа.
06.10.2025 17:20 Ответить
пуйлу нічого іншого не залишається!
всю зиму будуть кошмарити міста україни, а у лютому полізуть на балтію.
06.10.2025 17:07 Ответить
Ніщо не заважає йому робити це паралельно !
06.10.2025 17:23 Ответить
06.10.2025 17:15 Ответить
Золоті слова
06.10.2025 17:18 Ответить
Деескалація через ескалацію - це , схоже , і буде нова тактика кремля !
06.10.2025 17:21 Ответить
Эти дебилы уже на Вейшнорию нападали. Результат ниже.
06.10.2025 17:21 Ответить
Та скільки можна тягнути ***** за яйця, починайте вже. Ната чекає
06.10.2025 17:27 Ответить
******* треба виходити із тієї жопи куди він загнав московію влізши в Укрсхну. Тут стратегія сходе така, прийняти поразку від України це йому смерть і московії. А от програти НАТО, або вмнудити їх нс якийся новий мирний договір то вже інша справа, де НАТО і ЄС фактично визнають і допомодуть зберегти московію від роспаду. Щось таке непросте гебняві ******* затіяли, ой не просте.
06.10.2025 17:56 Ответить
 
 