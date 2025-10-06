В Кремле обсуждают нападение на НАТО, - еврокомиссар Кубилюс

Немецкая разведка имеет доказательства того, что в Кремле обсуждают нападение на НАТО.

Об этом в интервью газете Wyborcza заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.

"Я доверяю спецслужбам. А немецкая разведка утверждает, что имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, планируют ли они нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам нужно относиться серьезно. Они действительно могут быть готовы к войне. Мы также должны быть к ней готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и у россиян", - пояснил он.

По словам Кубилюса, за свои достижения на фронте россияне платят ужасную цену.

"Это, безусловно, никого в Кремле не удовлетворяет. Путин должен был быть в Киеве через три дня после начала войны. Но тем временем способ ведения войны изменился. Не забывайте, что россияне смогли адаптироваться к этой технологической трансформации. Несмотря на огромные потери, Россия также способна производить оружие, боеприпасы и военную технику в больших масштабах", - добавил еврокомиссар.

