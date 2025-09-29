РУС
Кубилюс: ЕС нужна более четкая стратегия против России - больше поддержки для ударных возможностей Украины

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал к более четкой стратегии ЕС в отношении России, которая будет предусматривать не только усиление обороны Европы, но и расширенную поддержку Украины в нанесении ударов по российской инфраструктуре.

Об этом он заявил на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кубилюс заявил, что пока ЕС в основном думал о защите от провокаций, надо также помогать Украине в развитии возможностей для "deep strike", которые позволяют переносить войну на территорию РФ. По его словам, если Путин не хочет останавливать войну, "нам надо, чтобы война перешла на территорию России".

Кубилюс отметил, что военная поддержка ЕС с начала полномасштабного вторжения составляла около 60 млрд евро, что в среднем дает около 20 млрд евро в год - или около 0,1% коллективного ВВП ЕС, тогда как сейчас ЕС инвестирует в собственную оборону около 3,5%.

Еврокомиссар также призвал активнее обсуждать использование замороженных российских активов, назвав это инструментом, который "может изменить правила игры". Он критиковал страны, которые продолжают покупать российское топливо - в частности Венгрию и Словакию - за то, что они имели достаточно времени найти альтернативы.

Кубилюс предупредил о рисках, связанных с "теневым флотом" России: кроме торговли топливом, эти корабли могут быть использованы для гибридных атак, в частности для тайного запуска дронов из контейнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС просит Украину помочь в создании системы противодействия дронам из-за опыта войны, - Кубилюс

дайте нам далекобійні ракети і ми знищимо всі точки запуску шахедів
29.09.2025 13:53 Ответить
Стратегія Європи давно відома: Україна не має програти, росія не має виграти.
29.09.2025 14:12 Ответить
Поспішив, ще можна згодовувати підготовку гарантій безпеки. Розмови про діпстрайки варто запланувати на 27-29 роки.
29.09.2025 14:19 Ответить
 
 