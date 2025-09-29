Кубілюс: ЄС потрібна чіткіша стратегія проти Росії - більше підтримки для ударних можливостей України

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс закликав до більш чіткої стратегії ЄС щодо Росії, яка передбачатиме не лише посилення оборони Європи, а й розширену підтримку України в нанесенні ударів по російській інфраструктурі.

Про це він заявив на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кубілюс заявив, що поки ЄС здебільшого думав про захист від провокацій, треба також допомагати Україні у розвитку можливостей для "deep strike", які дозволяють переносити війну на територію РФ. За його словами, якщо Путін не хоче зупиняти війну, "нам треба, щоб війна перейшла на територію Росії".

Кубілюс наголосив, що військова підтримка ЄС від початку повномасштабного вторгнення становила близько 60 млрд євро, що в середньому дає близько 20 млрд євро на рік - або близько 0,1% колективного ВВП ЄС, тоді як нині ЄС інвестує у власну оборону близько 3,5%.

Єврокомісар також закликав активніше обговорювати використання заморожених російських активів, назвавши це інструментом, що "може змінити правила гри". Він критикував країни, які продовжують купувати російське паливо - зокрема Угорщину та Словаччину - за те, що вони мали достатньо часу знайти альтернативи.

Кубілюс попередив про ризики, пов’язані з "тіньовим флотом" Росії: окрім торгівлі пальним, ці кораблі можуть бути використані для гібридних атак, зокрема для таємного запуску дронів із контейнерів.

