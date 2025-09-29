ЄС просить Україну допомогти у створенні системи протидії дронам через досвід війни, - Кубілюс

Індустрія дронів

Європа звертається до Києва за експертною підтримкою у побудові власної системи захисту від ворожих безпілотників на тлі останніх провокацій РФ у повітряному просторі ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські провокації, випробування європейських оборонних можливостей відбуватимуться частіше, і що нам потрібно реагувати дуже чітко", - наголосив Кубілюс, додаючи, що українці мають унікальні знання та досвід у боротьбі з дронами.

Він підкреслив, що тепер ЄС має не лише допомагати Україні, а й просити її допомоги у створенні системи протидії безпілотникам. Минулої п’ятниці відбулася зустріч міністрів оборони Данії, країн-членів ЄС та України щодо створення "Стіни дронів" за участю українських експертів.

Єврокомісар передбачає, що кількість російських провокацій зростатиме, тому оборонна готовність Європи має посилитися. "Ми дуже скоро матимемо дорожню карту, яка має точно відображати зміни в обстановці", - зазначив Кубілюс.

