УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9946 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Стіна дронів
509 11

ЄС просить Україну допомогти у створенні системи протидії дронам через досвід війни, - Кубілюс

Індустрія дронів

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Європа звертається до Києва за експертною підтримкою у побудові власної системи захисту від ворожих безпілотників на тлі останніх провокацій РФ у повітряному просторі ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські провокації, випробування європейських оборонних можливостей відбуватимуться частіше, і що нам потрібно реагувати дуже чітко", - наголосив Кубілюс, додаючи, що українці мають унікальні знання та досвід у боротьбі з дронами.

Він підкреслив, що тепер ЄС має не лише допомагати Україні, а й просити її допомоги у створенні системи протидії безпілотникам. Минулої п’ятниці відбулася зустріч міністрів оборони Данії, країн-членів ЄС та України щодо створення "Стіни дронів" за участю українських експертів.

Єврокомісар передбачає, що кількість російських провокацій зростатиме, тому оборонна готовність Європи має посилитися. "Ми дуже скоро матимемо дорожню карту, яка має точно відображати зміни в обстановці", - зазначив Кубілюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські атаки вглиб Росії стали ефективнішими, НАТО переймає цей досвід, - генерал Альянсу Келлер

Автор: 

Євросоюз (14213) Кубілюс Андрюс (77) дрони (5783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ну так тоді треба попросити у партнерів рахунок-фактуру на ту техніку і озброєння, яку Україна отримала і отримує досі і завдяки якій/якому ще досі існує, оплатити цей рахунок. Потім відшкодувати кошти, завдяки яким економіка України взагалі тримається

Ну а потім можна виставляти рахунок за послуги
показати весь коментар
29.09.2025 13:35 Відповісти
+1
Думаю проблем ніяких не буде.
показати весь коментар
29.09.2025 13:30 Відповісти
+1
Ракети, ракети і ще раз ракети. Величезна кількість дешевих ракет. І всяких гепардів. І засобів наведення. Але головне - величезна кількість. Тобто треба виробництво налагоджувати, а не соплі жувати. Але Європа судячи зі всього натсупить на ті ж граблі, бо теж готується до шашликів. А потім буде шахеди патріотами збивати. Тільки недовго.
показати весь коментар
29.09.2025 13:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю проблем ніяких не буде.
показати весь коментар
29.09.2025 13:30 Відповісти
за даром папка мамку не цілує
показати весь коментар
29.09.2025 13:31 Відповісти
Ну так тоді треба попросити у партнерів рахунок-фактуру на ту техніку і озброєння, яку Україна отримала і отримує досі і завдяки якій/якому ще досі існує, оплатити цей рахунок. Потім відшкодувати кошти, завдяки яким економіка України взагалі тримається

Ну а потім можна виставляти рахунок за послуги
показати весь коментар
29.09.2025 13:35 Відповісти
Ракети, ракети і ще раз ракети. Величезна кількість дешевих ракет. І всяких гепардів. І засобів наведення. Але головне - величезна кількість. Тобто треба виробництво налагоджувати, а не соплі жувати. Але Європа судячи зі всього натсупить на ті ж граблі, бо теж готується до шашликів. А потім буде шахеди патріотами збивати. Тільки недовго.
показати весь коментар
29.09.2025 13:35 Відповісти
сітка акустичних датчиків зав'язаних на мобільну мережу
показати весь коментар
29.09.2025 13:36 Відповісти
ось чому ми знаємо напрямок польоту шапедів
показати весь коментар
29.09.2025 13:37 Відповісти
Ну знаємо і шо? Збивати чим?
показати весь коментар
29.09.2025 13:47 Відповісти
Нехай німці тауруси дадуть, тоді допоможемо...
показати весь коментар
29.09.2025 13:52 Відповісти
Ну, нарешті починається твереза розмова. Єдине - а це не буде "ескалація?" Бо якось стрьомно...а може обійдемось "глибокою стурбованістю?"
показати весь коментар
29.09.2025 14:02 Відповісти
Нужно делать много уровневые ПВО - зинитки с комп зрением и лидарами, чтобы точно сбивали дроны на низких высотах автоматически. Дроны перехватчики делать тоже с комп зрением и данными с радаров получали по целям и с комп зрением самонаведением на цель. Вертолеты и самолеты. ПРО еще. А вообще лучшая защита - это уничтожить в России превентивно все - с чего они запускают. Потому что без зубов россия будет не кусаться, а сосасть...
показати весь коментар
29.09.2025 14:14 Відповісти
Європа звертається до Києва за експертною підтримкою у побудові власної системи захисту від ворожих безпілотників на тлі останніх провокацій РФ у повітряному просторі ЄС. ,ТАК БЕРІТЬ ГНИДИ УКРАЇНУ В ЄС .ЧИ ХИТРОВИ...БАНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ І ТУТ ХОЧУТЬ РБДУРИТИ УКРАЇНУ???
показати весь коментар
29.09.2025 14:20 Відповісти
 
 