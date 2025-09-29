РУС
ЕС просит Украину помочь в создании системы противодействия дронам благодаря опыту войны, - Кубилюс

Индустрия дронов

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Европа обращается к Киеву за экспертной поддержкой в построении собственной системы защиты от вражеских беспилотников на фоне последних провокаций РФ в воздушном пространстве ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские провокации, испытания европейских оборонных возможностей будут происходить чаще, и что нам нужно реагировать очень четко", - подчеркнул Кубилюс, добавляя, что украинцы имеют уникальные знания и опыт в борьбе с дронами.

Он подчеркнул, что теперь ЕС должен не только помогать Украине, но и просить ее помощи в создании системы противодействия беспилотникам. В прошлую пятницу состоялась встреча министров обороны Дании, стран-членов ЕС и Украины по созданию "Стены дронов" с участием украинских экспертов.

Еврокомиссар предполагает, что количество российских провокаций будет расти, поэтому оборонная готовность Европы должна усилиться. "Мы очень скоро будем иметь дорожную карту, которая должна точно отражать изменения в обстановке", - отметил Кубилюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские атаки вглубь России стали более эффективными, НАТО перенимает этот опыт, - генерал Альянса Келлер

Автор: 

Евросоюз (17628) Кубилюс Андрюс (73) дроны (4854)
+2
Ну так тоді треба попросити у партнерів рахунок-фактуру на ту техніку і озброєння, яку Україна отримала і отримує досі і завдяки якій/якому ще досі існує, оплатити цей рахунок. Потім відшкодувати кошти, завдяки яким економіка України взагалі тримається

Ну а потім можна виставляти рахунок за послуги
29.09.2025 13:35 Ответить
+1
Думаю проблем ніяких не буде.
29.09.2025 13:30 Ответить
+1
сітка акустичних датчиків зав'язаних на мобільну мережу
29.09.2025 13:36 Ответить
за даром папка мамку не цілує
29.09.2025 13:31 Ответить
Ракети, ракети і ще раз ракети. Величезна кількість дешевих ракет. І всяких гепардів. І засобів наведення. Але головне - величезна кількість. Тобто треба виробництво налагоджувати, а не соплі жувати. Але Європа судячи зі всього натсупить на ті ж граблі, бо теж готується до шашликів. А потім буде шахеди патріотами збивати. Тільки недовго.
29.09.2025 13:35 Ответить
ось чому ми знаємо напрямок польоту шапедів
29.09.2025 13:37 Ответить
Ну знаємо і шо? Збивати чим?
29.09.2025 13:47 Ответить
Нехай німці тауруси дадуть, тоді допоможемо...
29.09.2025 13:52 Ответить
Ну, нарешті починається твереза розмова. Єдине - а це не буде "ескалація?" Бо якось стрьомно...а може обійдемось "глибокою стурбованістю?"
29.09.2025 14:02 Ответить
Нужно делать много уровневые ПВО - зинитки с комп зрением и лидарами, чтобы точно сбивали дроны на низких высотах автоматически. Дроны перехватчики делать тоже с комп зрением и данными с радаров получали по целям и с комп зрением самонаведением на цель. Вертолеты и самолеты. ПРО еще. А вообще лучшая защита - это уничтожить в России превентивно все - с чего они запускают. Потому что без зубов россия будет не кусаться, а сосасть...
29.09.2025 14:14 Ответить
Європа звертається до Києва за експертною підтримкою у побудові власної системи захисту від ворожих безпілотників на тлі останніх провокацій РФ у повітряному просторі ЄС. ,ТАК БЕРІТЬ ГНИДИ УКРАЇНУ В ЄС .ЧИ ХИТРОВИ...БАНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ І ТУТ ХОЧУТЬ РБДУРИТИ УКРАЇНУ???
29.09.2025 14:20 Ответить
 
 