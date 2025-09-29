ЕС просит Украину помочь в создании системы противодействия дронам благодаря опыту войны, - Кубилюс

Индустрия дронов

Европа обращается к Киеву за экспертной поддержкой в построении собственной системы защиты от вражеских беспилотников на фоне последних провокаций РФ в воздушном пространстве ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские провокации, испытания европейских оборонных возможностей будут происходить чаще, и что нам нужно реагировать очень четко", - подчеркнул Кубилюс, добавляя, что украинцы имеют уникальные знания и опыт в борьбе с дронами.

Он подчеркнул, что теперь ЕС должен не только помогать Украине, но и просить ее помощи в создании системы противодействия беспилотникам. В прошлую пятницу состоялась встреча министров обороны Дании, стран-членов ЕС и Украины по созданию "Стены дронов" с участием украинских экспертов.

Еврокомиссар предполагает, что количество российских провокаций будет расти, поэтому оборонная готовность Европы должна усилиться. "Мы очень скоро будем иметь дорожную карту, которая должна точно отражать изменения в обстановке", - отметил Кубилюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские атаки вглубь России стали более эффективными, НАТО перенимает этот опыт, - генерал Альянса Келлер