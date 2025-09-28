РУС
Украинские атаки вглубь России стали более эффективными, НАТО перенимает этот опыт, - генерал Альянса Келлер

Индустрия дронов

дрон

Вооруженные силы Украины усилили свои возможности для поражения военных целей в глубине территории РФ. Страны НАТО изучают украинский опыт.

Об этом в интервью германскому информационному агентству dpa сказал координатор поддержки Украины при НАТО, германский генерал-майор Майк Келлер, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Украинцы становятся все лучше в том, чтобы прицельно поражать военные цели и в глубине российской территории. Это вопрос возможностей, а возможности - это персонал, техника и подготовка", - сказал генерал НАТО.

По словам Келлера, с целью дальнейшего укрепления Украины Альянс расширяет оборонное сотрудничество. Среди проектов есть и дальнобойное вооружение.

Читайте также: За неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории России, - Сырский

Генерал также выделил опыт Украины в применении дронов.

"Технологии дронов - лучший пример. В этой сфере Украине мало кто может что-то показать. Мы говорим не только о боевом эффекте дронов, но и о том, как сама война изменилась. И мы этому учимся", - сказал он.

Он добавил, что основная задача - это координация поддержки Украины.

"Но мы были бы дураками, если бы не использовали всю собранную информацию для собственного развития. Если мы не сможем лишить наших солдат тех испытаний, через которые уже прошли украинцы, то мы как военные руководители не выполним свою миссию", - подчеркнул Келлер.

Читайте также: Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гили

беспилотник (4333) НАТО (10375) Удары по РФ (551)
"НАТО переймає цей досвід..." - та невже? і що НАТО робить із тим досвідом, солить, як огірки? Сидите на дупі і хвалите самі себе - одного ранку прокинетесь у раші. Або, ймовірніше - у Китаї. мейк Америка великою провінцією Піднесбесної Імперії.
28.09.2025 17:05 Ответить
Європі не загрожує нічого, поки вони купують щось у росіян та китайців.
28.09.2025 17:17 Ответить
НАТО переймає досвід бити влиб рашки ?
28.09.2025 17:11 Ответить
 
 