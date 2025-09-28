УКР
Українські атаки вглиб Росії стали ефективнішими, НАТО переймає цей досвід, - генерал Альянсу Келлер

Індустрія дронів

дрон

Збройні сили України посилили свої можливості для ураження військових цілей вглибині території РФ. Країни НАТО вивчають український досвід.

Про це в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa сказав координатор підтримки України при НАТО, німецький генерал-майор Майк Келлер, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці стають все кращими в тому, щоб прицільно вражати військові цілі і в глибині російської території. Це питання можливостей, а можливості - це персонал, техніка і підготовка", - сказав генерал НАТО.

За словами Келлера, з метою подальшого зміцнення України Альянс розширює оборонну співпрацю. Серед проєктів є і далекобійне озброєння.

Генерал також виокремив досвід України в застосуванні дронів.

"Технології дронів - найкращий приклад. У цій сфері Україні мало хто може щось показати. Ми говоримо не лише про бойовий ефект дронів, а й про те, як сама війна змінилася. І ми цьому вчимося", - сказав він.

Він додав, що основне завдання - це координація підтримки України.

"Але ми були б дурнями, якби не використали всю зібрану інформацію для власного розвитку. Якщо ми не зможемо позбавити наших солдатів тих випробувань, через які вже пройшли українці, то ми як військові керівники не виконаємо свою місію", - наголосив Келлер.

безпілотник (4952) НАТО (6845) Удари по РФ (558)
"НАТО переймає цей досвід..." - та невже? і що НАТО робить із тим досвідом, солить, як огірки? Сидите на дупі і хвалите самі себе - одного ранку прокинетесь у раші. Або, ймовірніше - у Китаї. мейк Америка великою провінцією Піднесбесної Імперії.
28.09.2025 17:05 Відповісти
Європі не загрожує нічого, поки вони купують щось у росіян та китайців.
28.09.2025 17:17 Відповісти
НАТО переймає досвід бити влиб рашки ?
28.09.2025 17:11 Відповісти
Дроны уже все сбили на военными аэродромами? ) или пока ещё наблюдают и набираются опыта?)
28.09.2025 17:34 Відповісти
 
 