Велика Британія побудує "стіну із дронів" для захисту країн НАТО від Росії, - Гілі

Індустрія дронів

Велика Британія планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення "стіни із дронів", щоб посилити захист країн НАТО у разі російської агресії.

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Нові недорогі безпілотники, розроблені у співпраці з Україною, є частиною нової стратегії стримування російських літаків і дронів на східному фланзі Альянсу.

За словами Гілі, безрозсудні й небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі

У п’ятницю, 26 вересня 2025 року, європейські міністри обговорили концепцію "стіни дронів", яка передбачає розміщення безпілотників уздовж кордонів для перехоплення російських дронів або ракет.

Велика Британія у співпраці з Україною запустила програму виробництва безпілотників під кодовою назвою Project OCTOPUS. У межах цього проєкту британські заводи протягом кількох тижнів розпочнуть виготовлення дронів-перехоплювачів для стримування російської агресії.

Гілі зазначив, що Велика Британія використовуватиме сучасні технології виробництва, які "доступні нам, але відсутні у них", щоб масово виробляти та постачати тисячі дронів для підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубілюс розповів про основні технології, необхідні для "Стіни дронів" в ЄС

Унікальна угода між Великою Британією та Україною передбачає спільне володіння інтелектуальною власністю на ці дрони, що також дозволить розгортати їх у країнах НАТО.

За словами Гілі, ці безпілотники вже довели свою ефективність проти дронів Shahed, а їхня собівартість становить менше десятої частини вартості аналогічних систем конкурентів. У майбутньому цю систему планують використовувати як частину протиповітряної оборони Великої Британії для захисту військових об’єктів і критичної інфраструктури.

"Ми готові разом з союзниками по НАТО показати Путіну, що його агресія та вторгнення, необдумані чи навмисні, зустрінуть опір", - додав Гілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стіна дронів" Євросоюзу включатиме три рівні оборони: дронову, наземну й морську, - Кубілюс