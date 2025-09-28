УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7560 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Захист східного флангу НАТО Стіна дронів
747 11

Велика Британія побудує "стіну із дронів" для захисту країн НАТО від Росії, - Гілі

Індустрія дронів

Гілі анонсував стіну дронів Британії для захисту від РФ

Велика Британія планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення "стіни із дронів", щоб посилити захист країн НАТО у разі російської агресії.

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Нові недорогі безпілотники, розроблені у співпраці з Україною, є частиною нової стратегії стримування російських літаків і дронів на східному фланзі Альянсу.

За словами Гілі, безрозсудні й небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі

У п’ятницю, 26 вересня 2025 року, європейські міністри обговорили концепцію "стіни дронів", яка передбачає розміщення безпілотників уздовж кордонів для перехоплення російських дронів або ракет.

Велика Британія у співпраці з Україною запустила програму виробництва безпілотників під кодовою назвою Project OCTOPUS. У межах цього проєкту британські заводи протягом кількох тижнів розпочнуть виготовлення дронів-перехоплювачів для стримування російської агресії.

Гілі зазначив, що Велика Британія використовуватиме сучасні технології виробництва, які "доступні нам, але відсутні у них", щоб масово виробляти та постачати тисячі дронів для підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубілюс розповів про основні технології, необхідні для "Стіни дронів" в ЄС

Унікальна угода між Великою Британією та Україною передбачає спільне володіння інтелектуальною власністю на ці дрони, що також дозволить розгортати їх у країнах НАТО.

За словами Гілі, ці безпілотники вже довели свою ефективність проти дронів Shahed, а їхня собівартість становить менше десятої частини вартості аналогічних систем конкурентів. У майбутньому цю систему планують використовувати як частину протиповітряної оборони Великої Британії для захисту військових об’єктів і критичної інфраструктури.

"Ми готові разом з союзниками по НАТО показати Путіну, що його агресія та вторгнення, необдумані чи навмисні, зустрінуть опір", - додав Гілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стіна дронів" Євросоюзу включатиме три рівні оборони: дронову, наземну й морську, - Кубілюс

Автор: 

Велика Британія (5804) Європа (2044) НАТО (6839) дрони (5768) Гілі Джон (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Де буде ця стіна дронів? Краще на кордоні росії і України! Так вам безпечніше буде!
показати весь коментар
28.09.2025 12:09 Відповісти
+1
Велика Британія буде закупляти дрони в Україні?
Один хрен (як кажуть люди дотичні до ЗСУ) близько 60% з тих дронів, що постачаються в ЗСУ друзяками Вови, не придатні до використання.
Може хоч на стіну згодяться?!🤭
показати весь коментар
28.09.2025 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де буде ця стіна дронів? Краще на кордоні росії і України! Так вам безпечніше буде!
показати весь коментар
28.09.2025 12:09 Відповісти
Велика Британія буде закупляти дрони в Україні?
Один хрен (як кажуть люди дотичні до ЗСУ) близько 60% з тих дронів, що постачаються в ЗСУ друзяками Вови, не придатні до використання.
Може хоч на стіну згодяться?!🤭
показати весь коментар
28.09.2025 12:13 Відповісти
Судя по тому как ты читаешь текст тебе нужно подтянуть не только украинский но и русский. Оттого и не удивлен твоему плевку в дроны ВСУ ибо ты читаешь одно а видишь лишь то что нафантазировал
показати весь коментар
28.09.2025 13:28 Відповісти
Гілі зазначив, що Велика Британія використовуватиме ******* технології виробництва, які "доступні нам, але відсутні у них", щоб масово виробляти та постачати тисячі дронів

Наприклад?
показати весь коментар
28.09.2025 12:16 Відповісти
ШІ
показати весь коментар
28.09.2025 12:17 Відповісти
Китайський штучний інтелект DeepSeek, який за тиждень після запуску став лідером завантажень в App Store і обвалив Уолл-стріт, викликав занепокоєння Дональда Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3532775
показати весь коментар
28.09.2025 12:24 Відповісти
Эта новость январская кстати и ей почти год и кол-во скачиваний в январе глубокой сики объяснялось просто интересом народа к тому что там китаезы накрутили. После того как все убедились что китайская иишка намного хуже чем чатGPT интерес к ней упал и подавляющее большинство народу это дело просто удалили
показати весь коментар
28.09.2025 13:33 Відповісти
Пусте. ШI навряд чи допоможе масово виробляти дрони.
показати весь коментар
28.09.2025 13:40 Відповісти
Миндича подключите! миллиард дронов на границе, правда за миллиардом деревьев вы их можете не увидеть) Но деньги будут "освоены" в полном объёме и в сжатые сроки!
показати весь коментар
28.09.2025 12:30 Відповісти
Три роки спостерігали, як розвиваються дронові технології, потім поки почнуть ту "стіну" планувати та вибудовувати, війна перейде на новий рівень (бойові птахи, риби і черв'яки, зірка смерті, джедаї...) і все поновому ...
показати весь коментар
28.09.2025 13:04 Відповісти
 
 