Велика Британія побудує "стіну із дронів" для захисту країн НАТО від Росії, - Гілі
Індустрія дронів
Велика Британія планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення "стіни із дронів", щоб посилити захист країн НАТО у разі російської агресії.
Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Нові недорогі безпілотники, розроблені у співпраці з Україною, є частиною нової стратегії стримування російських літаків і дронів на східному фланзі Альянсу.
За словами Гілі, безрозсудні й небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів.
У п’ятницю, 26 вересня 2025 року, європейські міністри обговорили концепцію "стіни дронів", яка передбачає розміщення безпілотників уздовж кордонів для перехоплення російських дронів або ракет.
Велика Британія у співпраці з Україною запустила програму виробництва безпілотників під кодовою назвою Project OCTOPUS. У межах цього проєкту британські заводи протягом кількох тижнів розпочнуть виготовлення дронів-перехоплювачів для стримування російської агресії.
Гілі зазначив, що Велика Британія використовуватиме сучасні технології виробництва, які "доступні нам, але відсутні у них", щоб масово виробляти та постачати тисячі дронів для підтримки України.
Унікальна угода між Великою Британією та Україною передбачає спільне володіння інтелектуальною власністю на ці дрони, що також дозволить розгортати їх у країнах НАТО.
За словами Гілі, ці безпілотники вже довели свою ефективність проти дронів Shahed, а їхня собівартість становить менше десятої частини вартості аналогічних систем конкурентів. У майбутньому цю систему планують використовувати як частину протиповітряної оборони Великої Британії для захисту військових об’єктів і критичної інфраструктури.
"Ми готові разом з союзниками по НАТО показати Путіну, що його агресія та вторгнення, необдумані чи навмисні, зустрінуть опір", - додав Гілі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один хрен (як кажуть люди дотичні до ЗСУ) близько 60% з тих дронів, що постачаються в ЗСУ друзяками Вови, не придатні до використання.
Може хоч на стіну згодяться?!🤭
Наприклад?