Російські розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі

Британські медіа та аналітики повідомляють, що російські розвідувальні судна й безпілотні апарати активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що російська розвідка використовує судно "Янтар" для збору інформації про підводну інфраструктуру, а поблизу кабелів фіксують активність безпілотних апаратів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Через підводні кабелі проходить 95% світового інтернет-трафіку та до 10 трильйонів доларів щоденних фінансових транзакцій. З огляду на війну проти України, аналітики вважають, що Кремль розглядає такі атаки як спосіб дестабілізації Заходу і тиску на союзників України. Подібна диверсія матиме наслідки не лише для оборонної сфери, а й для фінансів, логістики та зв’язку.

У січні британський парламент ініціював розслідування щодо стану та захищеності підводних комунікацій. Аналогічні ризики фіксують і в інших регіонах Європи — у Балтійському морі вже розглядають справи про пошкодження кабелів.

Центр протидії дезінформації раніше повідомляв про інші гібридні атаки Росії на критичну інфраструктуру Європи. Зокрема, у Балтійському морі різко зросла кількість випадків глушіння GPS, які створюють загрозу для цивільної авіації. Такі операції є елементом системної стратегії Кремля — послаблення Європи через диверсії, дезінформацію та залякування населення, щоб зменшити підтримку України.

