Російські розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі

Спосіб дестабілізації Заходу і тиску на союзників України зі сторони РФ

Британські медіа та аналітики повідомляють, що російські розвідувальні судна й безпілотні апарати активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що російська розвідка використовує судно "Янтар" для збору інформації про підводну інфраструктуру, а поблизу кабелів фіксують активність безпілотних апаратів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Через підводні кабелі проходить 95% світового інтернет-трафіку та до 10 трильйонів доларів щоденних фінансових транзакцій. З огляду на війну проти України, аналітики вважають, що Кремль розглядає такі атаки як спосіб дестабілізації Заходу і тиску на союзників України. Подібна диверсія матиме наслідки не лише для оборонної сфери, а й для фінансів, логістики та зв’язку.

У січні британський парламент ініціював розслідування щодо стану та захищеності підводних комунікацій. Аналогічні ризики фіксують і в інших регіонах Європи — у Балтійському морі вже розглядають справи про пошкодження кабелів.

Центр протидії дезінформації раніше повідомляв про інші гібридні атаки Росії на критичну інфраструктуру Європи. Зокрема, у Балтійському морі різко зросла кількість випадків глушіння GPS, які створюють загрозу для цивільної авіації. Такі операції є елементом системної стратегії Кремля — послаблення Європи через диверсії, дезінформацію та залякування населення, щоб зменшити підтримку України.

Читайте: Літак фон дер Ляєн дійсно стикнувся із перешкодами GPS сигналу у Болгарії, підозрюють втручання РФ, - Єврокомісія

Європа (2014) росія (67792) фон дер Ляєн Урсула (880) ЦПД (179) Гілі Джон (70)
"...російські розвідувальні судна й безпілотні апарати активно, безперешкодно та безкарно збирають дані..." Джерело: https://censor.net/ua/n3574778
18.09.2025 11:59 Відповісти
Європа споглядає, як розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі. Стратегічні об'єкти мають бути під захистом збройних сил і на будь яке намагання наблизитися до них без дозволу має бути відкрито вогонь на ураження.
18.09.2025 12:01 Відповісти
Ну вони ж просто цікавляться. Нічого більше робити, а тут все так гарно зроблено. Це ж не бойовий дрон, не ракета. А, ці теж цікавляться.
18.09.2025 12:29 Відповісти
Для тих хто просто цікавиться - стій! хто йде! стій, стріляти буду!
18.09.2025 12:39 Відповісти
Якби ж... Ще й супроводять додому на F-16/35.
18.09.2025 13:18 Відповісти
Чому цей Янтар ще не на дні Балтійського моря?
18.09.2025 12:39 Відповісти
 
 