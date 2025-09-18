РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10771 посетитель онлайн
Новости
604 6

Российские разведывательные суда и БПЛА активно собирают данные о подводных кабелях и трубопроводах в Европе

Способ дестабилизации Запада и давления на союзников Украины со стороны РФ

Британские медиа и аналитики сообщают, что российские разведывательные суда и беспилотные аппараты активно собирают данные о подводных кабелях и трубопроводах в Европе. Министр обороны Великобритании Джон Гилли подтвердил, что российская разведка использует судно "Янтарь" для сбора информации о подводной инфраструктуре, а вблизи кабелей фиксируют активность беспилотных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Через подводные кабели проходит 95% мирового интернет-трафика и до 10 триллионов долларов ежедневных финансовых транзакций. Учитывая войну против Украины, аналитики считают, что Кремль рассматривает такие атаки как способ дестабилизации Запада и давления на союзников Украины. Подобная диверсия будет иметь последствия не только для оборонной сферы, но и для финансов, логистики и связи.

В январе британский парламент инициировал расследование относительно состояния и защищенности подводных коммуникаций. Аналогичные риски фиксируют и в других регионах Европы - в Балтийском море уже рассматривают дела о повреждении кабелей.

Центр противодействия дезинформации ранее сообщал о других гибридных атаках России на критическую инфраструктуру Европы. В частности, в Балтийском море резко возросло количество случаев глушения GPS, которые создают угрозу для гражданской авиации. Такие операции являются элементом системной стратегии Кремля - ослабление Европы через диверсии, дезинформацию и запугивание населения, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Читайте: Российские захватчики запускают новую волну мобилизации в оккупированном Мелитополе

Автор: 

Европа (2033) россия (97231) Центр противодействия дезинформации (150) Гилли Джон (68)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...російські розвідувальні судна й безпілотні апарати активно, безперешкодно та безкарно збирають дані..." Джерело: https://censor.net/ua/n3574778
показать весь комментарий
18.09.2025 11:59 Ответить
Європа споглядає, як розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі. Стратегічні об'єкти мають бути під захистом збройних сил і на будь яке намагання наблизитися до них без дозволу має бути відкрито вогонь на ураження.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:01 Ответить
Ну вони ж просто цікавляться. Нічого більше робити, а тут все так гарно зроблено. Це ж не бойовий дрон, не ракета. А, ці теж цікавляться.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:29 Ответить
Для тих хто просто цікавиться - стій! хто йде! стій, стріляти буду!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:39 Ответить
Якби ж... Ще й супроводять додому на F-16/35.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:18 Ответить
Чому цей Янтар ще не на дні Балтійського моря?
показать весь комментарий
18.09.2025 12:39 Ответить
 
 