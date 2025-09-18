Российские разведывательные суда и БПЛА активно собирают данные о подводных кабелях и трубопроводах в Европе

Британские медиа и аналитики сообщают, что российские разведывательные суда и беспилотные аппараты активно собирают данные о подводных кабелях и трубопроводах в Европе. Министр обороны Великобритании Джон Гилли подтвердил, что российская разведка использует судно "Янтарь" для сбора информации о подводной инфраструктуре, а вблизи кабелей фиксируют активность беспилотных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Через подводные кабели проходит 95% мирового интернет-трафика и до 10 триллионов долларов ежедневных финансовых транзакций. Учитывая войну против Украины, аналитики считают, что Кремль рассматривает такие атаки как способ дестабилизации Запада и давления на союзников Украины. Подобная диверсия будет иметь последствия не только для оборонной сферы, но и для финансов, логистики и связи.

В январе британский парламент инициировал расследование относительно состояния и защищенности подводных коммуникаций. Аналогичные риски фиксируют и в других регионах Европы - в Балтийском море уже рассматривают дела о повреждении кабелей.

Центр противодействия дезинформации ранее сообщал о других гибридных атаках России на критическую инфраструктуру Европы. В частности, в Балтийском море резко возросло количество случаев глушения GPS, которые создают угрозу для гражданской авиации. Такие операции являются элементом системной стратегии Кремля - ослабление Европы через диверсии, дезинформацию и запугивание населения, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Читайте: Российские захватчики запускают новую волну мобилизации в оккупированном Мелитополе