Российские захватчики запускают новую волну мобилизации в оккупированном Мелитополе
Оккупанты пытаются силой привлечь украинцев к войне против собственного государства. Россия запускает новую волну мобилизации во временно оккупированном Мелитополе, готовясь к осеннему призыву 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
На специальном заседании оккупационная администрация обсудила меры, которые должны обеспечить принудительную явку местных жителей в военкоматы, прохождение медкомиссий и постановку на учет.
ЦПД отмечает, что фактически это очередная попытка силой привлечь украинцев к войне против собственного государства.
"Принудительное привлечение населения с временно оккупированных территорий в ряды российской армии является грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление. Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области "не будут трогать минимум пять лет", оказались ложью", - говорится в сообщении.
Вони, у такий спосіб, намагаються зірвати мобілізаційні заходи в Україні, що розпочалися відповідними Указами Президента та Законами, з 2014-15 років!!
Ворог Українців, не спить, і гадить Україні цілодобово, бо не висить на ліхтарному стовпі!!