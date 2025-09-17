Российские захватчики запускают новую волну мобилизации в оккупированном Мелитополе

Оккупанты пытаются силой привлечь украинцев к войне против собственного государства. Россия запускает новую волну мобилизации во временно оккупированном Мелитополе, готовясь к осеннему призыву 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

На специальном заседании оккупационная администрация обсудила меры, которые должны обеспечить принудительную явку местных жителей в военкоматы, прохождение медкомиссий и постановку на учет.

ЦПД отмечает, что фактически это очередная попытка силой привлечь украинцев к войне против собственного государства.

"Принудительное привлечение населения с временно оккупированных территорий в ряды российской армии является грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление. Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области "не будут трогать минимум пять лет", оказались ложью", - говорится в сообщении.

