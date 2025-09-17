РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 623 24

Российские захватчики запускают новую волну мобилизации в оккупированном Мелитополе

Россияне рассматривают украинцев только как ресурс для мобилизации

Оккупанты пытаются силой привлечь украинцев к войне против собственного государства. Россия запускает новую волну мобилизации во временно оккупированном Мелитополе, готовясь к осеннему призыву 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

На специальном заседании оккупационная администрация обсудила меры, которые должны обеспечить принудительную явку местных жителей в военкоматы, прохождение медкомиссий и постановку на учет.

ЦПД отмечает, что фактически это очередная попытка силой привлечь украинцев к войне против собственного государства.

"Принудительное привлечение населения с временно оккупированных территорий в ряды российской армии является грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление. Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области "не будут трогать минимум пять лет", оказались ложью", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+14
Завдяки зраді вищого військово-політичного керівництва... Мелітополь, як і весь південь України був зданий рашистам без бою за один тиждень.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:38 Ответить
+5
показать весь комментарий
17.09.2025 11:45 Ответить
+5
Побачимо чи ні відоси, як жіночки відбивають своїх чоловіків від кацапських воєнкомів і як чоловіки бикують на камеру перед ними ???
показать весь комментарий
17.09.2025 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Хто б (крім трампа) сумнівався.....
показать весь комментарий
17.09.2025 11:36 Ответить
Як це силоміць? - а шо хтось відмовляється?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:36 Ответить
"путін пріді, путін ввіді" ... по самісінькі гланди
показать весь комментарий
17.09.2025 11:37 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 11:45 Ответить
Всі ці довбні з одної опери.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:55 Ответить
То може не треба звинувачувати мешканців півдня, конкретно Мелітополя, в тому що вони ***** звали? Оманський віслюк їх ***** здав.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:58 Ответить
А може не треба прикидатися, що ти в космосі живеш і ні×уя не знаєш.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:04 Ответить
Ти просто майстер аргументованих відповідей.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:08 Ответить
Нормальна відповідь майстру вмикання вар'ята.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:13 Ответить
Серйозно? Ну то приїдь тоді на південь, туди де не вдалося віслюку здати території, та хоча б у Миколаїв, і розкажи людям що вони ***** звали. Клоун ти дешевий.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:17 Ответить
Сам посрав, сам поїв - молодець, вар'яте. ))
показать весь комментарий
17.09.2025 12:19 Ответить
Що ж таке? Всрався герой за свій дешевий базар відповісти? Ходи здорове, говеня, хай щастить.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:26 Ответить
Посрав, поів та ще й відригує, дегенерат дешевий. ))
показать весь комментарий
17.09.2025 12:33 Ответить
А проголосували за це 73 % ..Від Волині до Донецька
показать весь комментарий
17.09.2025 11:54 Ответить
Чекаємо на потік хайпу московського лайна щодо ТЦК-бусифікації від приблуд95 та ждунів!!
Вони, у такий спосіб, намагаються зірвати мобілізаційні заходи в Україні, що розпочалися відповідними Указами Президента та Законами, з 2014-15 років!!
Ворог Українців, не спить, і гадить Україні цілодобово, бо не висить на ліхтарному стовпі!!
показать весь комментарий
17.09.2025 11:41 Ответить
Чекаємо на потік патріотів з Європи в Україну щоб з'явитись в тцк і стати на захист неньки
показать весь комментарий
17.09.2025 12:51 Ответить
Побачимо чи ні відоси, як жіночки відбивають своїх чоловіків від кацапських воєнкомів і як чоловіки бикують на камеру перед ними ???
показать весь комментарий
17.09.2025 11:51 Ответить
Вам мало відео, коли люди бикували просто москалів в перші дні і кидалися на танки і на озброєних? Так і це на камеру і відео тисячі. Багато за це загинули. Мер Херсона все ж розповів буквально як все було, чи набрехав?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:56 Ответить
Це питання для тих, хто бикує на підконтрольній території, щоб не думали - "русскіе придут і будєт мір"...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:00 Ответить
І всі мелітопоольці підуть служити в терористичну армію і вбивати українців, бо Боневтік Потужно-Брехливий заради своєї репутації і рейтингів не об'явив мобілізацію громадян у січні-лютому 2022 року, не об'явив воєнний стан і не дав наказ армії вийти на свої рубежі.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:59 Ответить
Він дав наказ покинути і розмінувати ці рубежі, але чомусь досі не за гратами а в кріслі Президента. Сюр...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:06 Ответить
Завдячуючи мудрому наріту 73%, який наголосувавши нам смерть втік до ЄС і спостерігає, чи залишиться Україна чи ні!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:08 Ответить
Це давня мрія рашистів зробити так щоб вести війни руками українців. В мене питання до нашої влади, чому рашисти так прекрасно себе почувають на окупованих територіях що і владу свою встановлюють, і врожаї збирають і вивозять і вже й мобілізацію проводять? Чому до сих пір на окупованих територіях не знищені ОГА і ТЕС, а також інфраструктура? Рашисти на окупованих територіях повинні пересуватись тільки ночами і перебіжками з підвала в підвал а не показувати на весь світ і в першу чергу українцям що опинились на окупованій території що рашисти вже хазяї нашої землі і прийшли назавжди
показать весь комментарий
17.09.2025 12:22 Ответить
 
 