Взрывы во временно оккупированном Донецке: "Опять хлопок. Сторона Таймырки. Дым пошел конкретный". ВИДЕО

В оккупированном Донецке прогремели взрывы, а над городом поднялся столб дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой житель оккупированного города снимает столб дыма и отмечает, что, вероятно, горит склад боеприпасов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Донецка удивляется очереди на АЗС: "Нихера себе тачек на заправку, бл#дь! И че оно так? Какой-то искусственный ажиотаж". ВИДЕО

Зарано він відключився - там ше контрольний мав прилетіти
17.09.2025 11:14 Ответить
Апять хлапок. Восєм лєт дамбілі а прийшли какЦапи тепер у дамбасяо розквітає бавовна.
17.09.2025 11:16 Ответить
Українську ще не опанував, проте вже обходиться без мату - переходний процес еволюції по Дарвіну.
17.09.2025 11:19 Ответить
17.09.2025 11:25 Ответить
а уявіть - там не те що пожежу тушити води нема,а й навіть посрать....**** здобули.
17.09.2025 11:31 Ответить
Нам би більше таких довбо йо бів з камерами
17.09.2025 11:56 Ответить
 
 