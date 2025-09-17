Взрывы во временно оккупированном Донецке: "Опять хлопок. Сторона Таймырки. Дым пошел конкретный". ВИДЕО
В оккупированном Донецке прогремели взрывы, а над городом поднялся столб дыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой житель оккупированного города снимает столб дыма и отмечает, что, вероятно, горит склад боеприпасов.
