Взрывы во временно оккупированном Донецке: "Опять хлопок. Сторона Таймырки. Дым пошел конкретный". ВИДЕО

В оккупированном Донецке прогремели взрывы, а над городом поднялся столб дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой житель оккупированного города снимает столб дыма и отмечает, что, вероятно, горит склад боеприпасов.

