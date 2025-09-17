2 690 6
Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: "Опять хлопок. Сторона Таймырки. Дым пошел конкретный". ВIДЕО
В окупованому Донецьку пролунали вибухи, а над містом здійнявся стовп диму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець окупованого міста фільмує стовп диму і зазначає, що, ймовірно, горить склад боєприпасів.
