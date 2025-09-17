УКР
Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: "Опять хлопок. Сторона Таймырки. Дым пошел конкретный". ВIДЕО

В окупованому Донецьку пролунали вибухи, а над містом здійнявся стовп диму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець окупованого міста фільмує стовп диму і зазначає, що, ймовірно, горить склад боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець окупованого Донецька дивується черзі на АЗС: "Нихера себе тачек на заправку, бл#дь! И че оно так? Какой-то исскуственный ажиотаж". ВIДЕО

вибух Донецьк Донецька область
Зарано він відключився - там ше контрольний мав прилетіти
17.09.2025 11:14 Відповісти
Апять хлапок. Восєм лєт дамбілі а прийшли какЦапи тепер у дамбасяо розквітає бавовна.
17.09.2025 11:16 Відповісти
Українську ще не опанував, проте вже обходиться без мату - переходний процес еволюції по Дарвіну.
17.09.2025 11:19 Відповісти
17.09.2025 11:25 Відповісти
а уявіть - там не те що пожежу тушити води нема,а й навіть посрать....**** здобули.
17.09.2025 11:31 Відповісти
Нам би більше таких довбо йо бів з камерами
17.09.2025 11:56 Відповісти
 
 