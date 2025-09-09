1 455 10
Мешканець окупованого Донецька дивується черзі на АЗС: "Нихера себе тачек на заправку, бл#дь! И че оно так? Какой-то исскуственный ажиотаж". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована черга на одну із АЗС окупованого Донецька.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі приблизно півсотні автомобілів. Автор відео дивується черзі і називає дефіцит пального у місті "исскуственным ажиотажем".
Увага! Ненормативна лексика!
MausMike
Pоман Устименко
MausMike
Gary Grant
Порохобандерівець
Яр Холодний
alex orly
Василий Граздич #507298
Alexey Poltorak
vsbu vsbu
