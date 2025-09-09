Мешканець окупованого Донецька дивується черзі на АЗС: "Нихера себе тачек на заправку, бл#дь! И че оно так? Какой-то исскуственный ажиотаж". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована черга на одну із АЗС окупованого Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі приблизно півсотні автомобілів. Автор відео дивується черзі і називає дефіцит пального у місті "исскуственным ажиотажем".

Увага! Ненормативна лексика!

