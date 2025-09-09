УКР
Мешканець окупованого Донецька дивується черзі на АЗС: "Нихера себе тачек на заправку, бл#дь! И че оно так? Какой-то исскуственный ажиотаж". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована черга на одну із АЗС окупованого Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі приблизно півсотні автомобілів. Автор відео дивується черзі і називає дефіцит пального у місті "исскуственным ажиотажем".

Увага! Ненормативна лексика!

Єта загавар міравой закуліси1111
показати весь коментар
09.09.2025 13:57 Відповісти
Сорос з масонамі та рептілоїдами.
показати весь коментар
09.09.2025 14:04 Відповісти
Пакастят в маладой ріспублікє.
показати весь коментар
09.09.2025 14:13 Відповісти
"Чьо... Чєрєз плєчьо... А шо ето такоє...Прікіньтє..." Прихильник Пушкіна та Лєрмонтова чимось стурбований.
показати весь коментар
09.09.2025 14:00 Відповісти
Бензину і в самих кацапів дефіцит, плюс дорожчає з кожним днем. Самі кацапи починають шептатися що це все через одного ;хахла;, котрий підминає під себе всю кацапську нафту. Кума *****, до речі. Хто перший згадає його прізвище?
показати весь коментар
09.09.2025 14:01 Відповісти
Ну, та у кацапів, у їх бідах", завжди "хтось" винен... Закінчиться війна - нас будуть ще років з десять, призачать винуватими... Поки їм нового "винного", не "призначать"...
показати весь коментар
09.09.2025 14:17 Відповісти
Якщо воно так дивується, означає що там з новинами погано, вони не в курсі що на московії зупинилося 20 проц., нпз знищено або зупинено
показати весь коментар
09.09.2025 14:05 Відповісти
оооо , угольная пыль коментирует ???)))
показати весь коментар
09.09.2025 14:18 Відповісти
Хоть камни с неба (с)
показати весь коментар
09.09.2025 14:25 Відповісти
...ЄТА ФСЬО МАССОНИ
показати весь коментар
09.09.2025 14:31 Відповісти
 
 