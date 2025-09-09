РУС
Житель оккупированного Донецка удивляется очереди на АЗС: "Нихера себя тачек на заправку, бл#дь! И че оно так? Какой-то искусственный ажиотаж". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь на одну из АЗС оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи примерно полсотни автомобилей. Автор видео удивляется очереди и называет дефицит топлива в городе "исскуственным ажиотажем".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более полусотни автомобилей выстроились в очередь на АЗС в оккупированном Луганске. ВИДЕО

бензин (297) дефицит (311) Донецьк (6332) НПЗ (292) Донецкая область (10707) Донецкий район (29)
Топ комментарии
+7
"Чьо... Чєрєз плєчьо... А шо ето такоє...Прікіньтє..." Прихильник Пушкіна та Лєрмонтова чимось стурбований.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:00 Ответить
+6
Єта загавар міравой закуліси1111
показать весь комментарий
09.09.2025 13:57 Ответить
+5
Сорос з масонамі та рептілоїдами.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:04 Ответить
Єта загавар міравой закуліси1111
показать весь комментарий
09.09.2025 13:57 Ответить
Сорос з масонамі та рептілоїдами.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:04 Ответить
Пакастят в маладой ріспублікє.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:13 Ответить
"Чьо... Чєрєз плєчьо... А шо ето такоє...Прікіньтє..." Прихильник Пушкіна та Лєрмонтова чимось стурбований.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:00 Ответить
Бензину і в самих кацапів дефіцит, плюс дорожчає з кожним днем. Самі кацапи починають шептатися що це все через одного ;хахла;, котрий підминає під себе всю кацапську нафту. Кума *****, до речі. Хто перший згадає його прізвище?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:01 Ответить
Ну, та у кацапів, у їх бідах", завжди "хтось" винен... Закінчиться війна - нас будуть ще років з десять, призачать винуватими... Поки їм нового "винного", не "призначать"...
показать весь комментарий
09.09.2025 14:17 Ответить
Якщо воно так дивується, означає що там з новинами погано, вони не в курсі що на московії зупинилося 20 проц., нпз знищено або зупинено
показать весь комментарий
09.09.2025 14:05 Ответить
оооо , угольная пыль коментирует ???)))
показать весь комментарий
09.09.2025 14:18 Ответить
Хоть камни с неба (с)
показать весь комментарий
09.09.2025 14:25 Ответить
...ЄТА ФСЬО МАССОНИ
показать весь комментарий
09.09.2025 14:31 Ответить
Бидло донецьке...невиліковне
показать весь комментарий
09.09.2025 14:34 Ответить
Мадяр, так тримать.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:02 Ответить
А буде ще гірше. Готуйтесь!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:07 Ответить
це бенз кубінський тросніковий завезли скоро буде пальмовий
показать весь комментарий
09.09.2025 15:12 Ответить
ну все переїде до линири, тіпу біженець...
показать весь комментарий
09.09.2025 15:19 Ответить
Канєшна іскуствєнний! А всьо началось тогда, когда пєчєнєгі і половци...
показать весь комментарий
09.09.2025 15:32 Ответить
Просто "несезон"...
показать весь комментарий
09.09.2025 15:36 Ответить
вот "хохлы проклятые" даже на 12 лет топлива не запасли, для свободолибового народа бамбаса!!111! это ещё кроме воды, чистых улиц и зарплат !!11!!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:37 Ответить
 
 