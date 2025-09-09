3 003 18
Житель оккупированного Донецка удивляется очереди на АЗС: "Нихера себя тачек на заправку, бл#дь! И че оно так? Какой-то искусственный ажиотаж". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь на одну из АЗС оккупированного Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи примерно полсотни автомобилей. Автор видео удивляется очереди и называет дефицит топлива в городе "исскуственным ажиотажем".
Внимание! Ненормативная лексика!
