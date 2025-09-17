Російські загарбники запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі

Окупанти намагаються силоміць залучити українців до війни проти власної держави. Росія запускає нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі, готуючись до осіннього призову 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

На спеціальному засіданні окупаційна адміністрація обговорила заходи, які мають забезпечити примусову явку місцевих жителів до військкоматів, проходження медкомісій та постановку на облік.

ЦПД зауважує, що фактично це чергова спроба силоміць залучити українців до війни проти власної держави.

"Примусове залучення населення з тимчасово окупованих територій до лав російської армії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин. Кремлівські обіцянки, що жителів окупованої частини Запорізької області "не чіпатимуть щонайменше п’ять років", виявилися брехнею", – йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: "Опять хлопок. Сторона Таймырки. Дым пошел конкретный". ВIДЕО