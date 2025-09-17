УКР
1 809 25

Російські загарбники запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі

Росіяни розглядають українців лише як ресурс для мобілізації

Окупанти намагаються силоміць залучити українців до війни проти власної держави. Росія запускає нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі, готуючись до осіннього призову 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

На спеціальному засіданні окупаційна адміністрація обговорила заходи, які мають забезпечити примусову явку місцевих жителів до військкоматів, проходження медкомісій та постановку на облік.

ЦПД зауважує, що фактично це чергова спроба силоміць залучити українців до війни проти власної держави.

"Примусове залучення населення з тимчасово окупованих територій до лав російської армії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин. Кремлівські обіцянки, що жителів окупованої частини Запорізької області "не чіпатимуть щонайменше п’ять років", виявилися брехнею", – йдеться у повідомленні.

Автор: 

Топ коментарі
+17
Завдяки зраді вищого військово-політичного керівництва... Мелітополь, як і весь південь України був зданий рашистам без бою за один тиждень.
показати весь коментар
17.09.2025 11:38 Відповісти
+6
показати весь коментар
17.09.2025 11:45 Відповісти
+6
То може не треба звинувачувати мешканців півдня, конкретно Мелітополя, в тому що вони ***** звали? Оманський віслюк їх ***** здав.
показати весь коментар
17.09.2025 11:58 Відповісти
Хто б (крім трампа) сумнівався.....
показати весь коментар
17.09.2025 11:36 Відповісти
Як це силоміць? - а шо хтось відмовляється?
показати весь коментар
17.09.2025 11:36 Відповісти
"путін пріді, путін ввіді" ... по самісінькі гланди
показати весь коментар
17.09.2025 11:37 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 11:45 Відповісти
Всі ці довбні з одної опери.
показати весь коментар
17.09.2025 11:55 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 11:58 Відповісти
А може не треба прикидатися, що ти в космосі живеш і ні×уя не знаєш.
показати весь коментар
17.09.2025 12:04 Відповісти
Ти просто майстер аргументованих відповідей.
показати весь коментар
17.09.2025 12:08 Відповісти
Нормальна відповідь майстру вмикання вар'ята.
показати весь коментар
17.09.2025 12:13 Відповісти
Серйозно? Ну то приїдь тоді на південь, туди де не вдалося віслюку здати території, та хоча б у Миколаїв, і розкажи людям що вони ***** звали. Клоун ти дешевий.
показати весь коментар
17.09.2025 12:17 Відповісти
Сам посрав, сам поїв - молодець, вар'яте. ))
показати весь коментар
17.09.2025 12:19 Відповісти
Що ж таке? Всрався герой за свій дешевий базар відповісти? Ходи здорове, говеня, хай щастить.
показати весь коментар
17.09.2025 12:26 Відповісти
Посрав, поів та ще й відригує, дегенерат дешевий. ))
показати весь коментар
17.09.2025 12:33 Відповісти
А проголосували за це 73 % ..Від Волині до Донецька
показати весь коментар
17.09.2025 11:54 Відповісти
Чекаємо на потік хайпу московського лайна щодо ТЦК-бусифікації від приблуд95 та ждунів!!
Вони, у такий спосіб, намагаються зірвати мобілізаційні заходи в Україні, що розпочалися відповідними Указами Президента та Законами, з 2014-15 років!!
Ворог Українців, не спить, і гадить Україні цілодобово, бо не висить на ліхтарному стовпі!!
показати весь коментар
17.09.2025 11:41 Відповісти
Чекаємо на потік патріотів з Європи в Україну щоб з'явитись в тцк і стати на захист неньки
показати весь коментар
17.09.2025 12:51 Відповісти
У кожного свій фронт, у цього діда, наприклад інформаційний в коментарях цензору, бо як не він, то хто буде боротись з голосами в голові всілякими "рашистськими ботами", в які вочевидь записуються всі, хто каже негарне, але то вже нюанси
показати весь коментар
17.09.2025 13:09 Відповісти
Побачимо чи ні відоси, як жіночки відбивають своїх чоловіків від кацапських воєнкомів і як чоловіки бикують на камеру перед ними ???
показати весь коментар
17.09.2025 11:51 Відповісти
Вам мало відео, коли люди бикували просто москалів в перші дні і кидалися на танки і на озброєних? Так і це на камеру і відео тисячі. Багато за це загинули. Мер Херсона все ж розповів буквально як все було, чи набрехав?
показати весь коментар
17.09.2025 11:56 Відповісти
Це питання для тих, хто бикує на підконтрольній території, щоб не думали - "русскіе придут і будєт мір"...
показати весь коментар
17.09.2025 12:00 Відповісти
І всі мелітопоольці підуть служити в терористичну армію і вбивати українців, бо Боневтік Потужно-Брехливий заради своєї репутації і рейтингів не об'явив мобілізацію громадян у січні-лютому 2022 року, не об'явив воєнний стан і не дав наказ армії вийти на свої рубежі.
показати весь коментар
17.09.2025 11:59 Відповісти
Він дав наказ покинути і розмінувати ці рубежі, але чомусь досі не за гратами а в кріслі Президента. Сюр...
показати весь коментар
17.09.2025 12:06 Відповісти
Завдячуючи мудрому наріту 73%, який наголосувавши нам смерть втік до ЄС і спостерігає, чи залишиться Україна чи ні!
показати весь коментар
17.09.2025 12:08 Відповісти
Це давня мрія рашистів зробити так щоб вести війни руками українців. В мене питання до нашої влади, чому рашисти так прекрасно себе почувають на окупованих територіях що і владу свою встановлюють, і врожаї збирають і вивозять і вже й мобілізацію проводять? Чому до сих пір на окупованих територіях не знищені ОГА і ТЕС, а також інфраструктура? Рашисти на окупованих територіях повинні пересуватись тільки ночами і перебіжками з підвала в підвал а не показувати на весь світ і в першу чергу українцям що опинились на окупованій території що рашисти вже хазяї нашої землі і прийшли назавжди
показати весь коментар
17.09.2025 12:22 Відповісти
 
 