Кубілюс розповів про основні технології, необхідні для "Стіни дронів" в ЄС

Європа повинна розробляти додаткові засоби виявлення та перехоплення російських безпілотників, щоб проєкт "Стіна дронів" був ефективним, зокрема потрібні лазери та РЕБи.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс на брифінгу щодо проєкту "Стіна дронів", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, збивати винищувачами ворожі безпілотники – досить дорого, тому Європа має перейняти досвід України.

"І дійсно, коли ми порівнюємо, як українці борються з дронами і які в нас є можливості, то можемо чітко констатувати: нам потрібно розвивати додаткові можливості, яких нам, можливо, поки бракує", - сказав Кубілюс.

Проєкт "Стіна дронів" матиме два ключових компоненти: система раннього виявлення (мережа детекторів – радари, акустичні сенсори тощо) та засоби знищення або нейтралізації дронів.

"Наші системи досі, можливо, добре виявляють винищувачі та ракети, але коли дуже низько летять малі дрони, нам потрібні радари, акустичні сенсори та інше технічне обладнання – і в цьому українці мають хороший досвід, що насправді працює найефективніше", - пояснив Кубілюс.

Він також наголосив на важливості створення інтегрованої мережі детекторів та належної координації між державами-членами.

"По-друге, безумовно, нам потрібно розглянути ефективні засоби знищення та засоби радіоелектронної боротьби", - зазначив Кубілюс.

Він окремо вказав на дрони-перехоплювачі, які вже використовуються в Україні та "стають дуже ефективними", на класичні зенітні засоби, включаючи гармати, а також мобільні вогневі групи, озброєні потужними кулеметами.

Кубілюс також торкнувся питання вартості перехоплення, оскільки ЄС має мінімізувати ціну.

Зрештою, чи використовувати ракети класу "повітря-повітря" вартістю один мільйон доларів для збиття безпілотника, який коштує 10 тис. доларів, "потрібно вирішувати на місці", додав він.

"І останнє – ми повинні дивитися в майбутнє, бо публічно оголошується, що деякі країни й галузі починають шукати зовсім нові інструменти, наприклад, лазери для боротьби з дронами. Якщо така технологія з’явиться, нам також треба бути готовими її використовувати", - резюмував єврокомісар.

