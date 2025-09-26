УКР
Румунія планує спільне з Україною виробництво дронів у межах оборонної програми ЄС, - Reuters

Румунія веде переговори з Україною щодо спільного виробництва безпілотників у рамках ініціативи ЄС SAFE, яка передбачає фінансування оборонних проєктів.

Як зазначає агентство, Румунія має 650-кілометровий спільний кордон з Україною і неодноразово стикалася з порушенням свого повітряного простору російськими дронами. Лише за останні два роки уламки безпілотників понад 20 разів падали на її територію.

Представник румунського уряду з питань оборони заявив, що країні потрібно більше систем протиповітряної оборони, однак такі ресурси доступні лише в межах НАТО. До того часу Румунія прагне посилювати захист завдяки асиметричним засобам оборони.

За даними джерел, Бухарест веде переговори з Україною про використання її "випробуваної в бою технології" для створення спільного виробництва безпілотників. Проєкт планується реалізувати за рахунок фінансування в межах ініціативи ЄС SAFE, на яку Румунія матиме 16,6 млрд євро.

Наразі оборона країни включає F-16, системи Patriot, HIMARS, південнокорейські ракети Chiron і німецькі самохідні гармати Gepard. Останні дві системи вважаються найбільш ефективними у боротьбі з безпілотниками, проте їхнє широке застосування на всьому кордоні є надто затратним.

