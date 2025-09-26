Румыния планирует совместное с Украиной производство дронов в рамках оборонной программы ЕС, - Reuters

Индустрия дронов

Румыния ведет переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников в рамках инициативы ЕС SAFE, которая предусматривает финансирование оборонных проектов.

Как отмечает агентство, Румыния имеет 650-километровую общую границу с Украиной и неоднократно сталкивалась с нарушением своего воздушного пространства российскими дронами. Только за последние два года обломки беспилотников более 20 раз падали на ее территорию.

Представитель румынского правительства по вопросам обороны заявил, что стране нужно больше систем противовоздушной обороны, однако такие ресурсы доступны только в рамках НАТО. К тому времени Румыния стремится усиливать защиту благодаря асимметричным средствам обороны.

По данным источников, Бухарест ведет переговоры с Украиной об использовании ее "испытанной в бою технологии" для создания совместного производства беспилотников. Проект планируется реализовать за счет финансирования в рамках инициативы ЕС SAFE, на которую Румыния будет иметь 16,6 млрд евро.

Сейчас оборона страны включает F-16, системы Patriot, HIMARS, южнокорейские ракеты Chiron и немецкие самоходные пушки Gepard. Последние две системы считаются наиболее эффективными в борьбе с беспилотниками, однако их широкое применение на всей границе является слишком затратным.

