РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии Нарушение воздушного пространства
1 074 11

Румыния утвердила правила сбивания дронов и самолетов, нарушающих ее воздушное пространство

Румыния будет сбивать российские самолеты-нарушители: какие правила

Румыния завершила разработку методологической базы к закону о реагировании на несанкционированные беспилотники и самолеты. Решение о вмешательстве будет зависеть от типа воздушного судна.

Об этом заявил министр национальной обороны Ионуц Моштяну, цитирует Digi24, передает Цензор.НЕТ.

На заседании Высшего совета обороны Румынии согласовали окончательные процедуры выполнения закона, принятого весной 2025 года, по реагированию на дроны и самолеты, которые нарушают национальное воздушное пространство.

По его словам, процедура будет включать три основных этапа - идентификацию, глушение и вмешательство. Детали остаются засекреченными, однако использование оружия и уничтожение воздушного судна определили как "крайнюю меру" - его будут применять только после неудачи всех других мер.

Министр обороны пояснил, что в случае военных самолетов, решение о сбивании принимает командир операции, следуя стандартам НАТО. Если же речь идет о гражданских воздушных судах, окончательное решение, как и раньше, будет принимать министр обороны страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сирский и начштаба ВС Румынии Георгице обсудили противодействие российским БпЛА

Автор: 

беспилотник (4317) Румыния (1165) самолет (3697)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
поки пілот ф-16 буде дивитись в правила його зіб'ють три рази
показать весь комментарий
25.09.2025 18:44 Ответить
+3
@ (в перекладі):
Два кораблі - SEA MAVERICK та PUSHPA - російського тіньового флоту, перебували за 120 км на схід від Есб'єрга, де раніше були виявлені дрони, - повідомлення данської телекомпанії TV2
За даними TV2, у запуску дронів підозрюється PUSHPA. Розслідування триває.

показать весь комментарий
25.09.2025 18:44 Ответить
+2
Мабуть одразу подзвонити трампу, потім Рютте, потім почекати не улетить він в Україну.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоча не такі, як наші сусіди? Супроводжуть їх до свого західног кордону а потім чєкають oj може ныкуди не влучить й знову улетить в Україну.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:37 Ответить
А Президент Єрдоган і кухар Пригожин, просто знищували *********** літаки, аж під мацквой!!
показать весь комментарий
25.09.2025 19:12 Ответить
Мабуть одразу подзвонити трампу, потім Рютте, потім почекати не улетить він в Україну.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:40 Ответить
методологічну базу? тільки зараз? хлопці, що ви будете робити і скільки часу на то піде у випадку прямого вторгнення? ще стільки всього затвердити буде треба...
показать весь комментарий
25.09.2025 18:43 Ответить
поки пілот ф-16 буде дивитись в правила його зіб'ють три рази
показать весь комментарий
25.09.2025 18:44 Ответить
@ (в перекладі):
Два кораблі - SEA MAVERICK та PUSHPA - російського тіньового флоту, перебували за 120 км на схід від Есб'єрга, де раніше були виявлені дрони, - повідомлення данської телекомпанії TV2
За даними TV2, у запуску дронів підозрюється PUSHPA. Розслідування триває.

показать весь комментарий
25.09.2025 18:44 Ответить
От же ж складно закрутили! Написали б просто: На питаня «ти хто такой?»- стріляєм без попереджень.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:50 Ответить
Методичка буде на 10 аркушах, щоб дрон встиг повернутись в Україну, поки пілот буде її читати.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:04 Ответить
США "втерлися" 14 березня 2023 року кацапський винищувач Су-27 перехопив і пошкодив американський безпілотник MQ-9 Reaper 30 млн долл. США, після чого БПЛА впав в міжнародних водах Чорного моря.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:09 Ответить
А Президент Єрдоган і кухар Пригожин, просто знищували *********** літаки, аж під мацквой!!
показать весь комментарий
25.09.2025 19:13 Ответить
Так і я про те ж - Без ніяких затверджених правил! -
показать весь комментарий
25.09.2025 19:26 Ответить
 
 