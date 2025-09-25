Румыния утвердила правила сбивания дронов и самолетов, нарушающих ее воздушное пространство

Румыния завершила разработку методологической базы к закону о реагировании на несанкционированные беспилотники и самолеты. Решение о вмешательстве будет зависеть от типа воздушного судна.

Об этом заявил министр национальной обороны Ионуц Моштяну, цитирует Digi24, передает Цензор.НЕТ.

На заседании Высшего совета обороны Румынии согласовали окончательные процедуры выполнения закона, принятого весной 2025 года, по реагированию на дроны и самолеты, которые нарушают национальное воздушное пространство.

По его словам, процедура будет включать три основных этапа - идентификацию, глушение и вмешательство. Детали остаются засекреченными, однако использование оружия и уничтожение воздушного судна определили как "крайнюю меру" - его будут применять только после неудачи всех других мер.

Министр обороны пояснил, что в случае военных самолетов, решение о сбивании принимает командир операции, следуя стандартам НАТО. Если же речь идет о гражданских воздушных судах, окончательное решение, как и раньше, будет принимать министр обороны страны.

