УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії Порушення повітряного простору
754 10

Румунія затвердила правила збиття дронів та літаків, що порушують її повітряний простір

Румунія збиватиме російські літаки-порушники: які правила

Румунія завершила розробку методологічної бази до закону про реагування на несанкціоновані безпілотники й літаки. Рішення про втручання залежатиме від типу повітряного судна.

Про це заявив міністр національної оборони Іонуц Моштяну, цитує Digi24, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні Вищої ради оборони Румунії погодили остаточні процедури виконання закону, ухваленого навесні 2025 року, щодо реагування на дрони та літаки, які порушують національний повітряний простір.

За його словами, процедура включатиме три основні етапи — ідентифікацію, глушіння та втручання. Деталі залишаються засекреченими, проте використання зброї та знищення повітряного судна визначили як "крайній захід" — його застосовуватимуть лише після невдачі всіх інших заходів.

Міністр оборони пояснив, що у випадку військових літаків, рішення про збиття ухвалює командир операції, дотримуючись стандартів НАТО. Якщо ж йдеться про цивільні повітряні судна, остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватиме міністр оборони країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський та начштабу ЗС Румунії Георгіце обговорили протидію російським БпЛА

Автор: 

безпілотник (4938) Румунія (1247) літак (3032)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоча не такі, як наші сусіди? Супроводжуть їх до свого західног кордону а потім чєкають oj може ныкуди не влучить й знову улетить в Україну.
показати весь коментар
25.09.2025 18:37 Відповісти
А Президент Єрдоган і кухар Пригожин, просто знищували *********** літаки, аж під мацквой!!
показати весь коментар
25.09.2025 19:12 Відповісти
Мабуть одразу подзвонити трампу, потім Рютте, потім почекати не улетить він в Україну.
показати весь коментар
25.09.2025 18:40 Відповісти
методологічну базу? тільки зараз? хлопці, що ви будете робити і скільки часу на то піде у випадку прямого вторгнення? ще стільки всього затвердити буде треба...
показати весь коментар
25.09.2025 18:43 Відповісти
поки пілот ф-16 буде дивитись в правила його зіб'ють три рази
показати весь коментар
25.09.2025 18:44 Відповісти
@ (в перекладі):
Два кораблі - SEA MAVERICK та PUSHPA - російського тіньового флоту, перебували за 120 км на схід від Есб'єрга, де раніше були виявлені дрони, - повідомлення данської телекомпанії TV2
За даними TV2, у запуску дронів підозрюється PUSHPA. Розслідування триває.

показати весь коментар
25.09.2025 18:44 Відповісти
От же ж складно закрутили! Написали б просто: На питаня «ти хто такой?»- стріляєм без попереджень.
показати весь коментар
25.09.2025 18:50 Відповісти
Методичка буде на 10 аркушах, щоб дрон встиг повернутись в Україну, поки пілот буде її читати.
показати весь коментар
25.09.2025 19:04 Відповісти
США "втерлися" 14 березня 2023 року кацапський винищувач Су-27 перехопив і пошкодив американський безпілотник MQ-9 Reaper 30 млн долл. США, після чого БПЛА впав в міжнародних водах Чорного моря.
показати весь коментар
25.09.2025 19:09 Відповісти
А Президент Єрдоган і кухар Пригожин, просто знищували *********** літаки, аж під мацквой!!
показати весь коментар
25.09.2025 19:13 Відповісти
 
 