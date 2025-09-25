Румунія затвердила правила збиття дронів та літаків, що порушують її повітряний простір

Румунія завершила розробку методологічної бази до закону про реагування на несанкціоновані безпілотники й літаки. Рішення про втручання залежатиме від типу повітряного судна.

Про це заявив міністр національної оборони Іонуц Моштяну, цитує Digi24, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні Вищої ради оборони Румунії погодили остаточні процедури виконання закону, ухваленого навесні 2025 року, щодо реагування на дрони та літаки, які порушують національний повітряний простір.

За його словами, процедура включатиме три основні етапи — ідентифікацію, глушіння та втручання. Деталі залишаються засекреченими, проте використання зброї та знищення повітряного судна визначили як "крайній захід" — його застосовуватимуть лише після невдачі всіх інших заходів.

Міністр оборони пояснив, що у випадку військових літаків, рішення про збиття ухвалює командир операції, дотримуючись стандартів НАТО. Якщо ж йдеться про цивільні повітряні судна, остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватиме міністр оборони країни.

