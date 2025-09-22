Сирський та начштабу ЗС Румунії Георгіце обговорили протидію російським БпЛА
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Владом Георгіце.
Про це головком написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗС України. Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора. Подякував в особі генерала Георгіце Влада керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі, тривалу співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократії в Європі і світі", - зазначив Сирський.
