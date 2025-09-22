Сырский и начальник штаба ВС Румынии Георгице обсудили противодействие российским БПЛА
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Владом Георгице.
Об этом главком написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях ВС Украины. Обсудили и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора. Поблагодарил в лице генерала Георгице Влада руководство Румынии и весь румынский народ за устойчивую политическую поддержку Украины и военную помощь нашему государству, длительное сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократии в Европе и мире", - отметил Сырский.
