Сырский и начальник штаба ВС Румынии Георгице обсудили противодействие российским БПЛА

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Владом Георгице.

Об этом главком написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях ВС Украины. Обсудили и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора. Поблагодарил в лице генерала Георгице Влада руководство Румынии и весь румынский народ за устойчивую политическую поддержку Украины и военную помощь нашему государству, длительное сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократии в Европе и мире", - отметил Сырский.

