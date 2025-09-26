Угорщина долучилася до обговорення в ЄС щодо створення "Стіни дронів"

Індустрія дронів

Угорщина таки долучилася до відеоконференції щодо обговорення про "Стіну дронів" на східному кордоні ЄС.

Про це розповів посадовець ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Зустріч щодо "Стіни дронів" у п’ятницю, 26 вересня, скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"На прохання Угорщини, вона доєдналася до сьогоднішньої установчої відеоконференції щодо створення "стіни дронів", - повідомив співрозмовник видання.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.

Також стало відомо, що Словаччина візьме участь в нараді держав Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів" на східному кордоні ЄС. Представника Угорщини на цій зустрічі не мало бути.

