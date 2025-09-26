УКР
Угорщина долучилася до обговорення в ЄС щодо створення "Стіни дронів"

Індустрія дронів

угорщина

Угорщина таки долучилася до відеоконференції щодо обговорення про "Стіну дронів" на східному кордоні ЄС.

Про це розповів посадовець ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Зустріч щодо "Стіни дронів" у п’ятницю, 26 вересня, скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"На прохання Угорщини, вона доєдналася до сьогоднішньої установчої відеоконференції щодо створення "стіни дронів", - повідомив співрозмовник видання.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.

Також стало відомо, що Словаччина візьме участь в нараді держав Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів" на східному кордоні ЄС. Представника Угорщини на цій зустрічі не мало бути.

Угорщина (2493) Євросоюз (14203) дрони (5727)
Орбан долучився? Ці паскуди мадьярські можуть тільки гадити, і то, по вказівкі *****.
показати весь коментар
26.09.2025 15:50 Відповісти
Шпигуни кацапські...
показати весь коментар
26.09.2025 15:52 Відповісти
Криси не сплять 🐀
показати весь коментар
26.09.2025 17:09 Відповісти
 
 