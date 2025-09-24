Словаччину запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів", Угорщину – ні, - Єврокомісія

Словаччина візьме участь в нараді держав Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів" на східному кордоні ЄС. Представника Угорщини на цій зустрічі не буде.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Нарада щодо створення "Стіни дронів" на східному кордоні ЄС запланована на п’ятницю, 26 вересня.

Зазначається, що Словаччина, на відміну від Угорщини, візьме участь у обговоренні "стіни дронів" ЄС.

"Можу підтвердити, що Словаччина тепер додана до переліку держав-членів (які візьмуть участь у зустрічі в п’ятницю, - "ЄС") на додачу до семи прифронтових держав-членів – з Данією та Україною",- сказав речник.

Водночас він не став розкривати точний порядок денний зустрічі.

"Те, чого ми справді очікуємо від держав-членів, – це не просто зустріч для гарної картинки на папері. Це зустріч із сильним зобов’язанням і конкретними результатами",- сказав Реньє.

Він також додав, що у питанні щодо створення "стіни дронів" також "безперечно відбуватимуться обговорення з нашими партнерами по НАТО".

Раніше повідомлялося, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "Стіна дронів" –– ініціативі зі зміцнення східного кордону ЄС від потенційних атак російських безпілотників.

