Словаччину запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів", Угорщину – ні, - Єврокомісія

Словаччина візьме участь в нараді держав Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів" на східному кордоні ЄС. Представника Угорщини на цій зустрічі не буде.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Нарада щодо створення "Стіни дронів" на східному кордоні ЄС запланована на п’ятницю, 26 вересня.

Зазначається, що Словаччина, на відміну від Угорщини, візьме участь у обговоренні "стіни дронів" ЄС.

"Можу підтвердити, що Словаччина тепер додана до переліку держав-членів (які візьмуть участь у зустрічі в п’ятницю, - "ЄС") на додачу до семи прифронтових держав-членів – з Данією та Україною",- сказав речник.

Водночас він не став розкривати точний порядок денний зустрічі.

Читайте також: Словаччина хоче долучитися до "Стіни дронів", - президент Пеллегріні

"Те, чого ми справді очікуємо від держав-членів, – це не просто зустріч для гарної картинки на папері. Це зустріч із сильним зобов’язанням і конкретними результатами",- сказав Реньє.

Він також додав, що у питанні щодо створення "стіни дронів" також "безперечно відбуватимуться обговорення з нашими партнерами по НАТО".

Раніше повідомлялося, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "Стіна дронів" –– ініціативі зі зміцнення східного кордону ЄС від потенційних атак російських безпілотників.

Читайте також: ЄС планує створити "Стіну дронів" протягом року, але повна оборонна мережа потребує більше часу, - Кубілюс

Угорщина (2487) Словаччина (1207) Євросоюз (14185) дрони (5696)
Тю. Так фіци здадуть всі нюанси кацапам. І без допомоги орбанів. Реально, якісь довбой@би.
показати весь коментар
24.09.2025 16:41 Відповісти
У Орбана власна стіна, контракт на будівництво АЕС Пакш 2 з ***********.
показати весь коментар
24.09.2025 16:42 Відповісти
Ну все логічно, нікого з московськими онучами в крові і книжкою толстоєвскага, не запросять до культурних людей!!
показати весь коментар
24.09.2025 16:43 Відповісти
Словаччина як друг Угорщини після цього заходу принесе своєму другові шматочок пирога.
показати весь коментар
24.09.2025 16:46 Відповісти
В Словаччині розташовано багато сумісних виробництв зброї для України. То не звертайте увагу на свист Фіцо, то лише свист.
показати весь коментар
24.09.2025 17:52 Відповісти
 
 