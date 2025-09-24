Словакию пригласили на встречу ЕС по "Стене дронов", Венгрию - нет, - Еврокомиссия

Словакия примет участие в совещании государств Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС. Представителя Венгрии на этой встрече не будет.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Совещание по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС запланировано на пятницу, 26 сентября.

Отмечается, что Словакия, в отличие от Венгрии, примет участие в обсуждении "стены дронов" ЕС.

"Могу подтвердить, что Словакия теперь добавлена в перечень государств-членов (которые примут участие во встрече в пятницу, - "ЕС") в дополнение к семи прифронтовых государств-членов - с Данией и Украиной",- сказал представитель.

В то же время он не стал раскрывать точную повестку дня встречи.

"То, чего мы действительно ожидаем от государств-членов, - это не просто встреча для красивой картинки на бумаге. Это встреча с сильным обязательством и конкретными результатами",- сказал Ренье.

Он также добавил, что в вопросе о создании "стены дронов" также "бесспорно будут происходить обсуждения с нашими партнерами по НАТО".

Ранее сообщалось, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "Стена дронов" - инициативы по укреплению восточной границы ЕС от потенциальных атак российских беспилотников.

