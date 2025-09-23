РУС
Словакия хочет присоединиться к "Стене дронов", - президент Пеллегрини

Индустрия дронов

Президент Словакии Петер Пеллегрини о мирных переговорах Украины и РФ

Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "Стена дронов" - инициативы по укреплению восточной границы ЕС от потенциальных атак российских беспилотников.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

Он отметил, что Словакия является полноправным членом НАТО и активно участвует во всех консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора.

"Сейчас это лишь предварительное заявление Европейской комиссии о необходимости создания такого механизма ("Стены дронов - ред.), поэтому я не хочу делать преждевременных выводов", - сказал Пеллегрини.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания примет участие во встрече ЕС по "Стене дронов" после инцидента с БПЛА над Копенгагеном

Словацкий лидер подчеркнул, что воздушное пространство стран НАТО должно быть полностью защищено, независимо от того, о каких странах идет речь.

Пеллегрини выразил убеждение, что министры обороны и иностранных дел Словакии, а также представители Вооруженных сил сделают все возможное, чтобы Словакия стала частью этого проекта.

Читайте также: Украина должна участвовать в планах ЕС по созданию "стены дронов", - Будрис

Автор: 

Словакия (1061) дроны (4774) Петер Пелегрини (19)
Топ комментарии
+14
Стіну гандонів вам замість стіни дронів - смокчіть далі у ху@ла.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:39 Ответить
+11
до "Стіни дронів"? На чийому боцi?
показать весь комментарий
23.09.2025 22:35 Ответить
+10
ХАХАХАХХАХАХАХА - зливати інфу хочуть москалям
показать весь комментарий
23.09.2025 22:39 Ответить
до "Стіни дронів"? На чийому боцi?
показать весь комментарий
23.09.2025 22:35 Ответить
а шо такоє? сцикотно стало?
показать весь комментарий
23.09.2025 22:36 Ответить
ач як ножками ********....

.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:47 Ответить
це пєлєгріні ножками від фіцо **************, бо відчуває від нього сморід політичного піздєца.
показать весь комментарий
24.09.2025 00:18 Ответить
Стіну гандонів вам замість стіни дронів - смокчіть далі у ху@ла.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:39 Ответить
ХАХАХАХХАХАХАХА - зливати інфу хочуть москалям
показать весь комментарий
23.09.2025 22:39 Ответить
тоді в стіні буде дірка !
показать весь комментарий
23.09.2025 22:39 Ответить
Ні - ні! Нехай хФіцо з рогатки збиває, або в мацкву з'їзде - дАгаварітца.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:39 Ответить
Починайте з малого - поставте фіца до стіни
показать весь комментарий
23.09.2025 22:44 Ответить
на куй пішов соціалістишко драний
показать весь комментарий
23.09.2025 22:47 Ответить
И сливать всю информацию кацапам. А еще сделать уязвимый коридор для пролетов.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:48 Ответить
Хочеться вірити, що дрони, які увійшли до Польщі, мали опинитись в Україні, - глава МЗС Словаччини Бланар
Джерело: https://censor.net/ua/n3573420
показать весь комментарий
23.09.2025 22:49 Ответить
А шо случілось? У ***** вже не смачний став коли Трампон сказав шо з другом ******* поговорить і той перестане смоктати у *****?
показать весь комментарий
23.09.2025 22:53 Ответить
Щоб ліліпутіну зливати всі подробиці?)
показать весь комментарий
23.09.2025 23:00 Ответить
На*уй- то туди 🖕 Фіцо хоче влізти, щоб зсередини розвалити?
показать весь комментарий
23.09.2025 23:12 Ответить
ПЛГРН - ПНХ
показать весь комментарий
23.09.2025 23:12 Ответить
Вибачте, шпигунів через край і так!!
Давайте зброю. Та шукайте викривайте рахунки міндіча
показать весь комментарий
23.09.2025 23:17 Ответить
Яб їх нах*й послав...
показать весь комментарий
23.09.2025 23:19 Ответить
Так чого їм не будувати стіну дронів. Поки до них долетять частину Україна зʼ вбʼє. Потім ще Україну звинуватять чого всі не збили.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:22 Ответить
Усі бажають приєднатись до українських технологій дронів. Іншими словами - отримати задарма українські технологічні рішення. Вони українців за лохів вважають?
показать весь комментарий
24.09.2025 00:10 Ответить
 
 