Словакия хочет присоединиться к "Стене дронов", - президент Пеллегрини

Индустрия дронов

Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "Стена дронов" - инициативы по укреплению восточной границы ЕС от потенциальных атак российских беспилотников.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

Он отметил, что Словакия является полноправным членом НАТО и активно участвует во всех консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора.

"Сейчас это лишь предварительное заявление Европейской комиссии о необходимости создания такого механизма ("Стены дронов - ред.), поэтому я не хочу делать преждевременных выводов", - сказал Пеллегрини.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания примет участие во встрече ЕС по "Стене дронов" после инцидента с БПЛА над Копенгагеном

Словацкий лидер подчеркнул, что воздушное пространство стран НАТО должно быть полностью защищено, независимо от того, о каких странах идет речь.

Пеллегрини выразил убеждение, что министры обороны и иностранных дел Словакии, а также представители Вооруженных сил сделают все возможное, чтобы Словакия стала частью этого проекта.

Читайте также: Украина должна участвовать в планах ЕС по созданию "стены дронов", - Будрис