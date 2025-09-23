РУС
Украина должна участвовать в планах ЕС по созданию "стены дронов", - Будрис

Индустрия дронов

Кястутис Будрис о стене дронов

Технологии и боевой опыт в сфере БПЛА позволяют Украине принять активное участие в создании оборонной системы вдоль восточных границ Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"В нашей обороне ЕС есть большие пробелы. Нам не хватает соответствующего оборудования, которое позволило бы нам выявлять дроны, следить за ними, отслеживать их, а затем уничтожать. Нам этого не хватает", - заявил Будрис на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что Украина каждую ночь успешно борется с атаками дронов и имеет интегрированные системы для противодействия им, поэтому ее разработки могут стать основой новой оборонной системы.

"Мы должны принести эту технологию на передовую и построить ее там, построить ее там, чтобы она была эффективной вместе с украинцами", - подчеркнул он.

Говоря о вторжении России в воздушное пространство НАТО, Будрис отметил, что Москва использует колебания альянса и дебаты о том, как реагировать, чтобы расширить серые зоны.

"Мы также должны очень четко выразить и показать России, что дальнейшая эскалация с ее стороны приведет к более жесткой реакции", - добавил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министры ЕС 26 сентября проведут встречу по созданию "Стены дронов": к обсуждению могут привлечь и Украину, - СМИ

Ні хлопчики, спочатку Україна висловить занепокоєння, потім глибоке занепокоєння, потім скаже що буде ескалація і путін нападе і тільки потім може щось Україна буде робити. Ви ж так робите.
23.09.2025 09:19
НАТО і ЄС хочуть підписати договір про приєднання до української унії?
Зачекайте за дверима, ми подумаємо, любі європейці.
23.09.2025 09:58
"Коаліцію охочих поговорити" вже бачили. Тепер чекаємо на "стіну обговорення дронів".
23.09.2025 10:50
Тыльки мене напружило оце: "повинна"?
23.09.2025 11:10
 
 