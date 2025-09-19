Министры ЕС 26 сентября проведут встречу по созданию "Стены дронов": к обсуждению могут привлечь и Украину, - СМИ
В следующую пятницу, 26 сентября, министры стран Евросоюза планируют встречу, чтобы обсудить проект "Стены дронов". К обсуждению могут привлечь и представителя украинского правительства.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Представитель Европейской комиссии Тома Ренье подтвердил, что работа над системой защиты от дронов продолжается. По его словам, этот вопрос приобрел особую актуальность из-за инцидентов с российскими дронами в Польше и Румынии.
"Комиссар Кубилюс вчера отметил, что продолжит работу над созданием системы защиты от дронов, о которой также объявила президент фон дер Ляйен. Именно потому, что последние события еще раз подчеркнули необходимость обороны приграничных стран и Украины от потенциальных атак",- сказал он.
Также Ренье добавил, что для реализации "Стены дронов" может быть использован инструмент SAFE, если государства-члены включат соответствующие компоненты в свои национальные планы, которые должны подать в Еврокомиссию до 30 ноября. Отмечается, что Украина также участвует в этой программе.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят в проект.
