Министры ЕС 26 сентября проведут встречу по созданию "Стены дронов": к обсуждению могут привлечь и Украину, - СМИ

Стена дронов

В следующую пятницу, 26 сентября, министры стран Евросоюза планируют встречу, чтобы обсудить проект "Стены дронов". К обсуждению могут привлечь и представителя украинского правительства.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель Европейской комиссии Тома Ренье подтвердил, что работа над системой защиты от дронов продолжается. По его словам, этот вопрос приобрел особую актуальность из-за инцидентов с российскими дронами в Польше и Румынии.

"Комиссар Кубилюс вчера отметил, что продолжит работу над созданием системы защиты от дронов, о которой также объявила президент фон дер Ляйен. Именно потому, что последние события еще раз подчеркнули необходимость обороны приграничных стран и Украины от потенциальных атак",- сказал он.

Читайте также: ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят в проект

Также Ренье добавил, что для реализации "Стены дронов" может быть использован инструмент SAFE, если государства-члены включат соответствующие компоненты в свои национальные планы, которые должны подать в Еврокомиссию до 30 ноября. Отмечается, что Украина также участвует в этой программе.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят в проект.

Читайте также: "Стена дронов" защитит и Евросоюз, и Украину, - Еврокомиссия

Автор: 

Евросоюз (17595) дроны (4724)
І ця «стіна дронів» буде за спиною України, звісно ж 🤬
19.09.2025 22:59 Ответить
Проведуть зустріч де будуть обговорювати,обговорювати це єдине на що здатне ЄС ,після стурбованосні.
19.09.2025 23:15 Ответить
Переїдьте всі до нас..по різних містах..може кацапи бомбити перестануть й ми поспимо..
19.09.2025 23:25 Ответить
 
 