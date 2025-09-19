"Стена дронов" защитит и Евросоюз, и Украину, - Еврокомиссия

Индустрия дронов

Проект "Стена дронов" будет защищать страны-члены ЕС на востоке, а также Украину.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комиссар Кубилюс вчера упомянул, что продолжит работу над будущей "Стеной дронов", о которой также говорила президент Еврокомиссии фон дер Ляйен в своем обращении к Конгрессу. Почему? Потому что мы видели недавние события в Румынии и Польше, которые еще раз подчеркнули необходимость Европейского Союза защищаться и обороняться. И это, конечно, включает защиту наших стран "на передовой" и Украины от потенциальных атак дронов", - пояснил он.

Также читайте: "Репарационные кредиты": Еврокомиссия готовит механизм помощи Украине на 170 миллиардов евро, - FT

Спикер напомнил, что Кубилюс вместе с президентом фон дер Ляйен посетил страны-члены ЕС на восточном фланге, правительства которых уже проявили интерес к проекту "Стена дронов".

По словам Ренье, инструмент SAFE (программа кредитов на оборонное производство) будет способствовать созданию "Стены дронов", если государства-члены в своих национальных планах, которые должны представить на рассмотрение Еврокомиссии до 30 ноября, упомянут основные компоненты.

Он также добавил, что Украина "по умолчанию полностью ассоциирована с инициативой SAFE, поэтому "Стена дронов" защитит Украину, ЕС и, по определению, некоторые государства-члены НАТО".

Читайте: Еврокомиссия официально одобрила историческое увеличение оборонных расходов Германии