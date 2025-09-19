"Стіна дронів" захистить і Євросоюз, і Україну, - Єврокомісія

Індустрія дронів

Проєкт "Стіна дронів" захищатиме країни-члени ЄС на сході, а також Україну.

Про це заявив речник Європейської комісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Комісар Кубілюс учора згадав, що продовжить роботу над майбутньою "Стіною дронів", про яку також казала президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у своєму зверненні до Конгресу. Чому? Тому що ми бачили нещодавні події в Румунії та Польщі, які ще раз підкреслили необхідність Європейського Союзу захищатися та оборонятися. І це, звичайно, включає захист наших країн "на передовій" та України від потенційних атак дронів", - пояснив він.

Речник нагадав, що Кубілюс разом з президенткою фон дер Ляєн відвідав країни-члени ЄС на східному фланзі, уряди яких уже виявили інтерес до проєкту "Стіна дронів".

За словами Реньє, інструмент SAFE (програма кредитів на оборонне виробництво) сприятиме створенню "Стіни дронів", якщо держави-члени у своїх національних планах, які мають подати на розгляд Єврокомісії до 30 листопада, згадають основні компоненти.

Він також додав, що Україна "за замовчуванням є повністю асоційованою з ініціативою SAFE, тому "Стіна дронів" захистить Україну, ЄС і, за визначенням, деякі держави-члени НАТО".

