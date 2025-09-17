"Репараційні кредити": Єврокомісія готує механізм допомоги Україні на 170 мільярдів євро, – FT

Єврокомісія розробляє механізм використання заморожених активів Росії для надання Україні "репараційних кредитів" на загальну суму 170 млрд євро.

Фактично йдеться про спосіб, який дозволить передати російські кошти Україні, але уникнути повного вилучення активів, пише Financial Times із посиланням на п'ять джерел, знайомих з підготовкою плану.

За однією зі схем, залишки готівкових активів російського центрального банку, що знаходяться під санкціями та зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, будуть використані для купівлі безвідсоткових облігацій ЄС. Залучені у такий спосіб кошти перекажуть Україні окремими траншами.

За словами двох співрозмовників видання, йдеться про близько 170 млрд євро з 194 млрд євро російських активів, що зберігаються в Euroclear, які обліковуються на балансі депозитарію як готівкові кошти.

Другий варіант передбачає використання спеціальної цільової компанії для управління механізмами фінансування України з використанням заморожених активів РФ, що дозволить залучити країни, що не входять до ЄС.

Втім, ключові елементи обох механізмів наразі перебувають на стадії обговорення, зазначають джерела видання.

Наприклад, варіант з облігаціями ЄС потребуватиме колективної гарантії від держав-членів ЄС.

Ще однією потенційною перешкодою є забезпечення замороження активів РФ. Наразі санкції ЄС, якими блокуються активи Росії, потрібно продовжувати кожні пів року одностайним рішенням держав-членів ЄС. Однак випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами, вимагатиме гарантій того, що режим санкцій залишатиметься чинним протягом усього терміну дії кредиту, уточнив один із співрозмовників.

Брюссель активізував технічну роботу над цим механізмом, оскільки надії на мирні переговори між РФ та Україною знижуються, а адміністрація президента США Дональда Трампа не бажає ані посилювати економічний тиск на Москву, ані нарощувати військовий потенціал України.

Вашингтон також тисне на своїх союзників з "Великої сімки", щоб вони почали використовувати заморожені активи Росії, а не лише прибутки від них, які були використані для гарантування кредиту Україні в розмірі $50 мільярдів минулого року.

Міністри фінансів ЄС, які цього тижня зберуться в Данії, мають обговорити ідею "репараційних позик".

Ці заходи Єврокомісії спрямовані на подолання заперечень кількох держав-членів ЄС, зокрема Бельгії, Німеччини та Франції, які стурбовані тим, що вилучення основної суми заморожених активів РФ може спричинити негативні правові наслідки або підірве довіру до євро як резервної валюти.

Україна розраховує отримати близько $50 мільярдів бюджетної підтримки наступного року, окрім військової допомоги, і Європі доведеться взяти на себе більшу частину цього тягаря, враховуючи відмову Вашингтона надати подальшу допомогу.

"(Українцям, – ред.) потрібні гроші, і варіантів не так багато", – сказав німецький чиновник, знайомий з планами Єврокомісії.

За даними FT, канцлер ФРН Фрідріх Мерц позитивно поставився до пропозицій Єврокомісії, враховуючи обмеження національних бюджетів і те, що ЄС вичерпав власні кредитні можливості.

Як повідомлялось, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

За її словами, ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Планується, що Україна повертатиме такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.